People og Page Six melder at skuespillerparet Katie Holmes (40) og Jamie Foxx (51) har gått hvert til sitt, etter å ha vært kjærester i seks år.

Ingen av parets talspersoner ønsker å kommentere saken overfor nettsidene.

Ryktene om brudd har svirret i et par dager, etter at Foxx fredag ble fotografert av paparazzier, hånd i hånd sammen med modellen og artisten Sela Vave.

Ifølge TMZ har Oscar-vinneren blitt observert med Sela flere ganger siden juni, og fredag ble de fotografert på vei ut av nattklubben Bootsy Bellows i Los Angeles.

NY FLAMME: Jamie Foxx og Sela Vave forlater nattklubben Bootsy Bellows i Los Angeles fredag. Foto: AP

Page Six skriver at Foxx og Holmes ikke er blitt sett sammen siden mai.

De to møtte hverandre et år etter at Katie, som ble verdensberømt i 90-tallsserien «Dawson's Creek», og skuespiller Tom Cruise ble skilt i 2012.

Cruise og Holmes har datteren Suri (13) sammen.

Instagram-kjærlighet

Sela har publisert flere bilder og videoer av henne og Foxx. Under et bilde på Instagram-siden sin skriver hun dette:

«Jeg er så takknemlig for denne mannen. Takk for alt du gjør og for at du har tro på meg».