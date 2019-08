Den tidligere Home and Away-stjernen Ben Unwin er død.

Funnet død

Skuespillerens kropp ble funnet ved Whian Whian i Australia, omtrent midt på dagen den 14. august.

Politiet i New South Wales sier til 7NEWS at det var bekymringmeldinger fra folk i nærområdet som gjorde at de fant skuespilleren.

Politiets talsperson sier også at de ikke behandler dødsfallet som mistenkelig.

Australsk såpestjerne

Unwin spilte Jesse McGregor i den populære australske TV-serien Home and Away fra 1993 til 2005.

BAD BOY: Ben Unwin hadde rollen som tøffingen i byen.

En ansatt ved TV-stasjonen som produserer serien har sagt følgende om dødsfallet:

«Både skuespillerne og produksjonsteamet er triste etter å ha hørt om dødsfallet til vår tidligere skuespillerkollega, Ben Unwin.»

Home and Away-legenden Lynne McGranger, som spiller Irene Roberts, beskriver dødsfallet som en «forferdelig tragedie».

KOLLEGA: Ada Nicodemou våknet opp til den triste nyheten og sendte ut en kondolansemelding. Foto: TV 2

Ada Nicodemou, som har rollen som Leah Patterson-Baker, hadde en romanse med Unwins rollefigur i serien. Hun er også satt ut av nyhetene.

– Tankene mine går til familien hans, sier hun til Yahoo Lifestyle.

Serien er også svært populær i Norge, og har gått på TV i en årrekke. De siste årene har mange nordmenn sett dramaserien på TV 2 Sumo.