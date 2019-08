Eikeri, som har gjort et solid byks på verdensrankingen i sommer, var tilbake i US Open for første gang siden 2015. Den endte med tap i kvalifiseringen mot sin nederlandske motstander, 4-6, 3-6.

– Det var en tøff kamp. Jeg føler jeg absolutt hadde sjansen, så jeg er litt skuffet over egen innsats. Jeg gjorde litt mye feil, i tillegg var jeg ikke aggressiv nok. Hun gjorde seg vanskelig å spille mot, og det var nok grunnen til at jeg gjorde litt mye feil, sier Eikeri til TV 2.

Eikeri er nå ranket som nummer 227 i verden, mens Schoofs ligger på 160.-plass.

De to spillerne har møtt hverandre en gang tidligere. Da tapte Eikeri i tre sett, skriver Tennis Norge. Den norske 27-åringen fikk ingen revansje mandag og må innse at turneringen er over for denne gang.

Eikeri har slitt med en vond skulder de siste dagene, men det skal ikke ha påvirket henne underveis i kampen. Nå ser hun frem mot Australian Open-kvalifiseringen.

– Det er en stor ære å få spille på disse banene. Jeg vil gjerne vinne og er derfor skuffet nå, men det er gøy å være her, sier Eikeri.