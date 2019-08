Den 22 år gamle artisten og den to år eldre danseren møttes under Skal vi danse i 2015. I løpet av konkurransen ble det tydelig at det at det var en ekte gnist mellom danseparet.

Klinte til på direkten

De klinte til på dansegulvet, og forklarte det med at «det skjedde bare».

Sammen gikk de helt til topps i Skal vi danse, før de året etter bekreftet at de var blitt et par og flyttet sammen.

Fire år senere har kjæresteforholdet tatt slutt.

Det bekrefter Rusillo Steen overfor seher.no, uten å ville kommentere bruddet ytterligere.

Borte fra rampelyset

Paret var tilbake som tilskuere i Skal vi danse-sirkuset under fjorårets finale, da Einar Nilsson og Anette Stokke stakk av med seieren. Adelén fortalte da at det hadde vært stille fra artisten en stund, fordi hun trengte å ta en pause fra rampelyset.

– Jeg har vært litt borte fra rampelyset nå de siste to årene. Men jeg trengte det litt. Man trenger av og til litt pause for å finne ut hva man ville gjøre, og få noen inputs fra de rundt seg. Men jeg er ikke helt borte. Jeg håper jeg kommer tilbake, sa hun til TV 2.