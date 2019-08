Drapssiktede Makaveli Lindén skal ha fremsatt trusler mot en fengselsansatt i Ila fengsel før sommeren, skriver Dagbladet.

– Jeg er kjent med at Lindén før sommeren var involvert i en episode hvor han har fremsatt trusler mot en fengselsansatt. Det er blitt opprettet sak, men Lindén er ikke blitt avhørt om hendelsen, sier politiadvokat Christian Hatlo til avisen.

Lindéns forsvarer Øystein Storvik har ikke blitt konfrontert om en slik mistanke og vil derfor ikke kommentere den konkrete saken overfor Dagbladet.

Fengslet i Frankrike

Svenske Makaveli Lindén har erkjent at han drepte Heikki Bjørklund Paltto med kniv på Majorstua Oslo den 15. oktober i fjor. Kort tid før drapet, skal han ha ranet en mann i et parkeringshus i nærheten.

På flukten fra norsk politi, reiste 20-åringen gjennom Europa. I Belgia er han mistenkt for å ha drept 58 år gamle Johanna Jostameling i byen Mechelen. Dette skjedde seks dager etter drapet i Oslo.

Problematisk fange

Lindén har den siste tiden sittet sammen med landets farligste fanger på Ila fengsels- og forvaringsanstalt.

Årsaken er oppførselen hans i perioden han satt fengslet i Dijon i Frankrike etter at han ble pågrepet der i oktober i fjor.

Kilder i Frankrike har tidligere opplyst til TV 2 at Lindén var en svært problematisk fange, og at han var «svært voldelig», raserte cellen sin og at han har mistrivdes fordi han ikke liker maten.

Senere i sommer skal Lindén flyttes til psykiatrisk avdeling på Brøset i Trondheim. Der skal rettspsykiatere observere han i fire til seks uker.