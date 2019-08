Skoda har vært gjennom litt av en reise som bilprodusent de siste par tiårene.

Etter hvert som de har breddet modellutvalget sitt og fått en hel familie av biler, har også salget økt kraftig. De siste årene har Skoda også satset mer på design, samtidig som de har gått inn i en veldig viktig bilklasse.

Tsjekkerne ventet lenge med å komme med SUV, men også her markerer de seg nå.

Først ut var sjuseteren Kodiaq som selger meget bra. Den ble etterfulgt av den mindre og kompakte Karoq, og nå er det straks klart for en tredje modell her.

Kamiq heter den og er en kompakt crossover med lengde på 4,2 meter.

Varme i baksetet

De øvrige målene er bredde på 1,8 meter og en høyde på 1,5 meter. Akselavstanden er 2,65 meter. Dette skal gi god plass, også i baksetet. Bagasjerommet rommer 400 liter, som kan økes til 1.395 liter når baksetet felles ned. Utnytter du høyden i tillegg, kan den fungere for familier med ikke altfor stort plassbehov.

Kamiq er den andre modellen fra Skoda med et nytt interiørkonsept. En frittstående skjerm på 9,2 tommer er blant de største i segmentet, og som tilvalg kan Kamiq leveres med digitalt dashbord med et 10,25-tommers display. Bilen får også komfortutstyr som vanligvis leveres i større biler. Dette inkluderer for eksempel oppvarmet ratt, oppvarmet frontrute, og mulighet for setevarme også i baksetet.

Spår at halvparten av bilbutikkene blir borte

400 liters bagasjeromm er bra til denne klassen å være. I kjent Skoda-stil skal det være svært enkelt å utnytte plassen optimalt.

Sikkerhetsutstyr

«Sport Chassis Control» kan leveres som ekstrautstyr. Da er understellet 10 mm lavere, og leveres med elektronisk justerbare støtdempere. Sjåføren kan velge mellom kjøremodusene «Normal», «Sport», «Eco» og «Individual.

Skoda inkluderer to førerassist-systemer som standard. Nemlig Front Assist som inkluderer nødbrems i lave hastigheter – og fotgjengerbeskyttelse, samt Lane Assist som holder bilen sentrert i filen.

Det er også mulig å få en rekke andre assistent-systemer, inkludert adaptiv cruisekontroll.

Var drømmebil – nå får du den til 100.000 kroner

Mer særpreget design enn vi var vant til fra Skoda i mange år, her har de begynt å dra på litt mer.

Laste ned apper

Kamiq kan alltid være koblet opp mot nettet, noe som dermed åpner opp for flere muligheter. Trenger du for eksempel å oppdatere navigasjonen gjøres dette enkelt i bilen, og det er også mulig å laste ned ulike apper.

Alle motorene i den nye Skodaen har direkte drivstoffinnsprøyting og turboladere. De leveres med et system for regenerering av bremseenergien, start-stopp-teknologi, og tilfredsstiller Euro 6-kravene.

Basismotoren blir en tresylindret 1,0 TSI med 95 hk, og 175 Nm dreiemoment. Den kombineres med femtrinns manuell girkasse. 1,0 TSI med 115 hk og 200 Nm dreiemoment får sekstrinns manuell girkasse som standard, men kan også utstyres med en sjutrinns DSG-dobbelclutchkasse.

Dieselskeptisk marked

Toppmotoriseringen blir en firesylindret 1,5 TSI bensin med 150 hk og 250 Nm dreiemoment. Også denne kan leveres både med sekstrinns manuell girkasse og 7-trinns DSG. Alle bensinmotorene har partikkelfilter.

Vi du ha diesel, er motoren en 1,6 TDI, som yter 115 hk og har et dreiemoment på 250 Nm. Den er utstyrt med SCR-katalysator med AdBlue-injeksjon og partikkelfilter som standard. Denne dieselmotoren er koblet til en sekstrinns manuell girkasse som standard, men kan også utstyres med sjutrinns DSG.

Så gjenstår det å se om særlig mange velger den, i et etter hvert svært dieselskeptisk marked.

Jan Petter måtte gå tett inntil for å se hva dette var

Ingen overraskelser innvendig, det er mulig å få Kamiq med mye fint utstyr.

Gunstige priser

Noen elektrisk drivlinje sier ikke Skoda noe om så langt. Men det vil overraske oss om det ikke kommer en form for hybrid/mildhybrid-løsning om ikke veldig lenge.

Som vanlig fra Skoda forventer vi gunstige priser. De har slått seg opp gjennom å tilby mye og fornuftig bil, for lite penger.

Dermed er det også grunn til å vente at Kamiq blir en av de rimeligste bilene i sin klasse når den kommer til neste år.

Sjekk denne: Her har Skoda funnet på noe lurt – igjen

Video: Her setter de rekord, med alt annet enn sportsbil