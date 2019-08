Klokken 02.41 meldte politiet i Nordland om at det hadde gått et ras i Ballangen.

Raset, som gikk over en kommunal vei, var rundt 1,5 meter høyt og 40 meter bredt. Ingen hus eller hytter ble tatt av raset.

Klokken 04:25 gikk det et nytt ras på stedet.

– Både politi og brannvesen var til stede, og så raset komme. Patruljene sto midt i traseen til det nye raset, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson til TV 2 klokken 04:50.

Patruljene greide å unngå raset.

#Ballangen. Storvannet. Vi har fått meldig om at det har gått et jord/stein ras i området. — Politiet i Nordland (@politinordland) August 20, 2019

Nilsson forteller at politiet nå kartlegger hvor mange av hytteeierne i området som er til stede. De vil videre bli evakuert.

Det skal også være flere hytter som er sperret på innsiden av raset, ettersom det kun er én vei inn.

– De er isolert inntil videre. Det er mulig å komme seg dit med båt, men bilene blir stående, sier operasjonslederen.

Operasjonslederen forteller at det fortsatt er fare for nye ras.

– Det er begynt å lysne, og vi har oppdaget at det er fare for at det kommer mer, sier han.

Natt til tirsdag er det også gått ras i Beisfjordveien i Narvik. Der er syv personer blitt evakuert.