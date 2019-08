Wolverhampton-Manchester United 1-1

Etter mandagens 1-1-kamp mellom Wolverhampton og Manchester United oppstod det en heftig diskusjon rundt bruken av VAR i TV 2s Premier League-studio.

Brede Hangeland tok til orde for at bruken av verktøyet er helt patetisk, og måtte virkelig heve stemmen i forbindelse med «granskingen» av 1-1-målet i kampen.

– Fotball er verdens vakreste spill, og hvis du skal gjøre noe med det, så må man være veldig forsiktig. Den offside-situasjonen de sjekket her var helt patetisk. Publikum sitter og klør seg i hodet, sa Hangeland i det som etter hvert utviklet seg til en over åtte minutter lagn diskusjon i Premier League-studio.

Den tidligere Fulham- og Crystal Palace-spilleren pekte på flere elementer i sitt innlegg mot den nåværende praktiseringen av videodømmingen i England.

– I fotball, som i livet, er det et faktum at noen ganger går ting for deg og andre ganger går ting mot deg. Det det handler om i fotball og i livet er å reise seg igjen etterpå. Du har spilt hundrevis av kamper. Noen ganger gjorde dommeren feil. Så går det videre, da. Fotballens fremste verdi er ikke rettferdighet, det er underholdning, følelser og øyeblikk. Den dagen det piper i klokken og vi har superintelligente roboter som fastslår med 100 prosent sikkerhet at det er offside, så gjerne gjør det, sa Hangeland.

Solveig Gulbrandsen tok også Hangelands parti, mens Erik Thorstvedt var uenig.

– Skal du bruke VAR, så må du i hvert fall bruke det på offside, sa den tidligere landslagskeeperen.

Etter tiraden mot VAR fikk Hangeland støtte av landslagsprofilen Martin Ødegaard på Instagram. Han la ut en skjemdump av sendingen med et bilde av Hangeland, der han viste åpenbart hvem han støttet i diskusjonen.

– MVP, Brede Hangeland, samt tre klappende hender i smiley-form var ungguttens enkle beskjed.

