Hernandez har hele tiden hevdet sin uskyld. Nå, etter å ha sonet tre år av en drapsdom på 30 år, er hun frikjent, melder BBC.

Saken har tiltrukket seg internasjonal oppmerksomhet.

El Salvador er kjent for å ha en av verdens strengeste abortlover, og alle former for abort er strengt forbudt.

De som kjennes skyldige, risikerer å bli dømt for overlagt drap, noe som har en minimumsstraff på 30 års fengsel.

Hernandez har forklart at hun ble gruppevoldtatt da hun var 18, og at hun ikke var klar over at hun var gravid.

Hun skal ha mistet bevisstheten da hun fødte barnet.

– Om jeg hadde visst at jeg var gravid ville jeg gledet meg og vært stolt, har hun sagt tidligere.

Dommeren i Evelyn Hernandez sin sak mente hun fremprovoserte aborten.

Saken hennes er ble gjenopptatt etter massivt press fra menneskerettighetsorganisasjoner verden over. Hun er den første som har fått saken behandlet på nytt av domstolene i El Salvador.

Fremdeles sitter mange kvinner fengslet med lignende dommer, ifølge BBC.