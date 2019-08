Bodø/Glimt mistet tabelltoppen med uavgjort mot Sarpsborg

Molde forblir på tabelltopp etter at Bodø/Glimt spilte 1-1 mot bunnlaget Sarpsborg mandag kveld. Et offsidemål imot gjorde livet surt for nordlendingene.

Uavgjortresultatet er Bodø/Glimts første poengtap siden braktapet mot Vålerenga (0-5) i begynnelsen av juli.

Med seier søndag overtok Molde tabelltoppen i påvente at Glimts kamp, men med 1-1 i Østfold forblir moldenserne på tabelltopp. Blåtrøyene leder nå Eliteserien foran Bodø/Glimt på målforskjell når tolv kamper gjenstår.

– Ett poeng for Bodø/Glimt er godkjent for Kjetil Knutsen og hans menn, for selv om Sarpsborg ligger på nedrykk var det hjemmelaget som var favoritter før kveldens kamp. Molde er klare favoritter til å ta gull i Eliteserien denne sesongen, men jeg tror Bodø/Glimt kommer til å være med i kampen hele veien inn, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

Han påpeker at Molde har muligheten til å kvalifisere seg for gruppespillet i Europaligaen, og om de klarer å komme seg forbi Partizan Beograd vil moldenserne ha langt flere kamper å fokusere på enn det som akkurat nå ser ut til å være deres sterkeste gullrivaler resten av sesongen.

– Kveldens kamp var ikke i nærheten av det beste vi har sett fra Bodø/Glimt denne sesongen, men det er et kvalitetstegn at de har plukket godt med poeng i kamper denne sesongen hvor de ikke har vært på sitt beste, sier TV 2-eksperten.

Sarpsborg tok på sin side et viktig poeng i bunnstriden, men skulle gjerne hatt full pott på eget kunstgress. Tre poeng er avstanden opp til Tromsø på kvalifiseringsplass og Ranheim på sikker plass.

– Sarpsborg leverer en ganske god hjemmekamp, men det hjelper veldig lite når de ikke klarer å vinne kampen. I dag hadde Geir Bakke og co trengt alle tre poengene, og jeg vil tro det er de som er mest skuffet etter kveldens kamp, oppsummerer Mathisen.

Kristoffer Zachariassen sendte østfoldingene i ledelsen, mens Ulrik Saltnes sørget for poengdeling. 1-0-scoringen til Sarpsborg skulle derimot vært annullert for offside.

«Mos»-målgivende i debuten

Sarpsborg har hentet en rekke spillere i sommer. Fredag kom Mustafa «Mos» Abdellaoue inn portene på Sarpsborg stadion, og spissen fikk tillit fra start mandag kveld. Det angrer trener Geir Bakke neppe på.

Ni minutter etter pause mottok Abdellaoue en høy pasning fra Gauti Vetti, tok den ned på brystet og kom seg til dødlinjen. Der fikk han lagt skrått inn til Kristoffer Zachariassen som sikkert satte inn sitt tredje mål for sesongen.