Pogba bommet på straffe da Neves' kunstscoring sikret Wolves uavgjort

To minutter senere satt den for Wolves. Rúben Neves klinket ballen via tverliggeren og i krysset og i mål fra omlag 17 meters hold. Dommer Jonathan Moss godkjente scoringen etter å ha sjekket en mulig offside-situasjon med VAR i forkant av scoringen. Dermed stod det 1-1 på Molineux

– Sesongens første for Wolves var virkelig verdt å vente på. En helt fantastisk scoring, sa Øyvind Alsaker etter scoringen.

– Det var så kontrollert og behersket. Når det gjelder frispark og langskudd er Neves blant de beste i ligaen. Det var et kunststykke som skulle til for å overliste De Gea, slo TV 2-ekspert Petter Myhre fast om 1-1-scoringen

Pogba bommet på straffe

I det 66. minutt stormet Paul Pogba gjennom Wolves-forsvaret. Han ble felt innenfor 16-meteren. Dommer Moss pekte på straffemerket. Pogba tok straffesparket selv, men det ble reddet av Wolves-keeper Rui Patricio.

– Det var en veldig god redning, for det var et bra trøkk i straffesparket til Pogba, poengterte TV 2-ekspert Petter Myhre.

– Det var en virkelig god og viktig redning, sa Alsaker.

Etter straffemissen skapte Manchester United en rekke sjanser til å ta ledelsen. Men Solskjærs menn klarte aldri å sette vinnermålet, og oppgjøret på Molineux endte dermed 1-1.

Slik startet lagene:

Wolves: Rui Patricio, Bennett, Coady, Boly, Doherty, Dendoncker, Neves, Joao Moutinho, Jonny, Jimenez, Jota.

Benken: Pedro Neto, Cutrone, Gibbs-White, Ruddy, Saiss, Ruben Vinagre, Traore.

Manchester United: de Gea, Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Pogba, James, Lingard, Rashford, Martial.

Benken: Mata, Andreas Pereira, Young, Romero, Greenwood, Matic, Tuanzebe.

Dommer: Jonathan Moss, West Riding