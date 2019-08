29 år gamle Mario Balotelli kom gratis til den italienske klubben Brescia etter å ha vært klubbløs siden kontrakten med franske Olympique Marseille gikk ut i juni.

Mandag ble han offisielt presentert som Brescia-spiller. Angriperen, som valgte sitt tradisjonelle nummer 45 i sin nye klubb, innrømmer at overgangen til Brescia i sin egen hjemby sørget for at følelsene tok overhånd for familien, og spesielt for moren.

– Jeg har spilt mer fotball i utlandet enn i Italia. Min mor gråt da jeg fortalte at jeg skulle til Brescia! Jeg spurte henne hva hun tenkte, og hun bare gråt, røpet Balotelli, ifølge Football-Italia.

Balotellis far gikk nylig bort.

– Min far var fra Brescia, han var en stor supporter av laget og det var hans store drøm at jeg skulle spille for klubben. Så jeg tror han er glad nå, mente angriperen.

Det er første gang siden låneoppholdet i AC Milan i 2016 at Balotelli er tilbake i en klubb i hjemlandet. Han må imidlertid vente på sin debut ettersom han må fullføre en karantene han pådro seg i Ligue 1 i Marseille.

I løpet av sommeren har Balotelli nok en gang stjålet overskriftene for utensportslige hendelser. Den omstridte angriperen ble anmeldt til politiet for forsøpling etter at han veddet med en bareier om å kjøre en moped i sjøen.

Fotballnomaden hevder imidlertid at han ikke bryr seg om det som blir skrevet om ham i tabloidene.

– Jeg ser aldri på TV eller leser hva som skrives om meg i avisene. Så når det er negative oppslag om meg, så får jeg det fortalt av andre. Men det bryr meg ikke. Jeg kan ikke være elsket av alle, konkluderte Balotelli, som nå har som mål å spille seg tilbake på det italienske landslaget.

– Målet mitt er absolutt å spille EM for Italia i 2020, slo han fast.