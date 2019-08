Wolverhampton-Manchester United 1-1

Manchester United gikk på sesongens første poengtap med 1-1 i Wolverhampton mandag.

Ole Gunnar Solskjærs mannskap hadde muligheten til å score sitt andre for kvelden da de fikk straffespark midtveis i omgangen, men Paul Pogbas miss på 1-1 skulle bli utslagsgivende for at det ikke ble seier.

Mange reagerte på at det ikke var Marcus Rashford - som var iskald fra straffemerket mot Chelsea i forrige runde - som fikk jobben med å ekspedere straffesparket også denne gangen.

– Jeg tipper at Pogba spør om han kan ta den, og når han er eldst og sjefen, så svarer du ja. Og da er det han som tar den, sier TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen i studio etter kampslutt.

Hangeland: – Helt uforståelig

Et ekstra element i det hele var at det var Pogba selv som gikk i bakken i situasjonen som førte til straffesparket.

– Det er helt uforståelig. Hvis noen har scoret i forrige kamp, så tar du i neste kamp også. Det må ha vært planen, og så blir det gjort om. Hvis Rashford aksepterer det, er det også feil, sier Brede Hangeland.

TV-bildene viste at Pogba og Rashford snakket sammen forut for straffesparket, men at franskmannen ga uttrykk for at jobben med å skyte tilhørte ham, til tross for tre tidligere straffebom i Premier League. Det siste året har franskmannen også misset fra ellevemeteren mot Burnley, Everton og Southampton.

– De må jo ha snakket om dette her. De fleste lag har jo en plan rundt hvem som tar straffesparkene. Hvis det er bestemt på forhånd, er det bestemt på forhånd. Ferdig med den saken. Det var det som kostet United to poeng, sier Erik Thorstvedt.

Når Ole Gunnar Solskjær blir konfrontert med hendelsen etter kampslutt, gir han en forklaring på det hele over for TV 2.

– Det er mange som kan ta straffer, men vi har to som er utpekt. Og de to bestemmer utpå der hvem som føler seg mest komfortabel og trygg på at de kommer til å score. Noen ganger går det ikke, og i dag så gikk det ikke. Det er sånt som skjer noen ganger, sier nordmannen.

Lineker: – Uforklarlig

Rashford selv hadde noe tilsvarende lik reaksjon etter kampslutt.

– Han ville ta den, og jeg har sagt tidligere også at jeg synes det er helt greit at vi ikke har en fast straffetaker. Det er uflaks. Han er en topp straffetaker og har tatt mange straffer for oss og ellers i karrieren. Det er normalt å bomme. Det er vanskelig, for hvis han hadde scoret, hadde vi kanskje vunnet kampen, men slik er fotballen, sier Manchester United-profilen.

Tidligere storscorer Gary Lineker er blant dem som rister på hodet over det faktum at ikke Rashford, som også var iskald da han sendte United til Champions League-kvartfinalen i sluttsekundene mot PSG i vår, fikk ansvaret også denne gangen.

– Uforklarlig at Pogba skulle ta straffen etter at Rashford tok en og scoret forrige uke. Som spiss ville det gjøre noe med hodet mitt. Spesielt om de bommet, skrev han på Twitter.