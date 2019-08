Den offentlige kysseseansen kom i etterkant av at Stewart ble sett kyssende i offentligheten med sin eks-kjæreste Stella Maxwell tidligere i sommer. De var da på ferie i Italia, skriver Page Six.

Victoria's Secret-modellen Stella Maxwell og Kristen Stewart slo opp for under seks måneder siden.

Da de to ble sett sammen igjen tidligere i sommer antok mange at de på ny hadde funnet sammen. Forrige ukes hendelse sår nå tvil rundt de ryktene.

Profilert filmstjerne

29 år gamle Stewart har rukket å ta del i en rekke filmer og tv-serier.

Hennes spede skuespillerstart kom tilbake i 2001, da hun hadde flere mindre roller i filmene «The Safety of Objects», og i «Panic Room». I 2003 stakk hun av med prisen Young Artist Award etter sin rolle i filmen «Cold Creek Manor».

Kristen Stewart slo for alvor igjennom da hun figurerte på kinolerretet tilbake i 2004, da hun var å se i «Into the Wild». I årene etter har det gått slag i slag.

Hennes aller største suksess kan sies å være rollen hun hadde i Twilight-sagaen, som ble en megahit blant tenåringsjenter verden rundt.

TWILIGHT-PAR: Det var ikke bare på filmsettet Robert Pattison og Kristen Stewart fant tonen. De var faktisk et par i en periode utenfor også. Foto: Alastair Grant / NTB scanpix

Twilight-par

Bella og Edward var ikke bare sammen i Twilight-filmene. Robert Pattison og Kristen Stewart var også et par bak kameraene. Bare ett år etter at den første Twilight-filmen kom på kino, bekreftet paret forholdet etter en lang perioder med rykter.

Forholdet slo derimot sprekker i 2012 etter at Stewart ble fotografert kyssende med regissør Rupert Sanders. I etterkant gikk Stewart offentlig ut og beklaget hendelsen.

– Jeg er dypt lei meg for den smerten jeg har utsatt de som er meg nærmest for. Rob er den personen jeg elsker og respekterer mest. Jeg er så lei meg, uttalte Stewart.

Ny flamme

I 2016 begynte ryktene å svirre om at Stewart hadde funnet seg en ny flamme. Denne gangen var det Victoria's Secret-engelen Stella Maxwell som ble nevnt.

De skal etter ryktene å dømme ha vært sammen siden, helt til det ble rapportert om at forholdet skal ha gått dukken for et halvt år siden.

Nå har derimot ryktene om at Maxwell og Stewart på ny hadde funnet sammen, sluknet.

Forrige uke ble Kristen Stewart fotografert mens hun satt på en trapp og kysset og omfavnet manusforfatteren Dylan Meyer. Manusforfatteren er et ganske ubeskrevet blad i Hollywood, men har blant annet har bidratt i Netflix-serien «OXOX» .