Han regnes som Norges fremste forsvarsadvokat, etter å ha stått i flere av de mest profilerte sakene i norske rettssaler.

For John Christian Elden (52) innebærer jobben uker med opptil hundre arbeidstimer, og 3-4 timers søvn hver natt.

– Det er heldigvis ikke en gjennomsnittsuke, men du vet aldri når uken starter hva den vil inneholde. Det er veldig ofte at det blir sånn «oi, nå må jeg ut og gjøre noe jeg aldri hadde tenkt at jeg skulle gjøre», sier John Christian til «God sommer Norge».

Legen satte ned foten

For cirka ti år siden satte advokatens lege ned foten, etter at arbeidsbelastningen ble for stor. Den profilerte advokaten ble beordret til å ta ut sykmelding.

– Det var sånn at jeg nesten traff en vegg. Jeg gapte nok over litt for mye, og hadde for mye jeg hadde frister på som jeg måtte bli ferdig med. Jeg så liksom ingen ende. Da fikk jeg beskjeden «Skjerp deg. Gå og gjør noe annet».

PROFILERT: Elden jobber som forsvarsadvokat i flere av de mest profilerte rettssakene i Norge. Her med sin klient Eirik Jensen. Foto: NTB Scanpix.

– Da greide jeg å høre på ham og stoppe i forkant. Jeg synes jeg var ganske flink, sier han.

God støtte

Kona Sol (45) er også advokat, og har dermed forståelse for ektemannens intense livsstil. Under den ukelange sykmeldingen var hun en god støtte.

– Det var viktig å legge inn noen lommer og legge inn tider hvor vi skulle gjøre andre ting. Det var viktig å bli flinkere til å delegere og vite at man må ha noe tid hvor man tar vare på seg selv, forteller hun.

Forsvarsadvokaten forteller at han tok lærdom av «nær veggen»-opplevelsen.

– Litt av poenget er å ikke stresse. Du gjør det du får gjort, og så er det det du får gjort den dagen. Du kan ikke sitte og tenke «jeg vil også gjøre det». Du får gjort mye mer ved ikke å tenke sånn.

DAGENS DATE: Ekteparet Elden jobber sammen, men ser likevel ikke så mye til hverandre. Foto: TV 2.

Jobber sammen

Ekteparet jobber begge i John Christian Eldens advokatfirma, og får dermed tilbragt noe mer tid sammen i hverdagen.

– Det var noe av tanken. Da er det litt lettere å koordinere kalenderne. Men det er ikke sånn at vi ser hverandre så mye på kontoret. Men han jobber mindre nå enn før, så vi ser han hjemme også, sier Sol.

– I dag møttes vi først her. Dette er dagens date, repliserer John Christian fra sofaen på Aker brygge i «God sommer Norge».

Når ekteparet får ledig tid sammen, og ikke er gjester i et TV-program sammen, går de gjerne turer i parken eller i skog og mark.

– Det er kanskje det vi gjør mest. Tar en spasertur og tømmer hodet litt, sier han.

HEKTISK: Elden står ofte i sentrum av medienes søkelys, og lever en hektisk hverdag. Foto: NTB Scanpix.

Meldte mannen på treningsstudio

Sol prøver å ta grep for å bidra til at ektemannen ivaretar en god helse, og meldte ham inn på et treningsstudio.

– Nå har han meldt seg ut igjen. Men jeg prøver å ta noen grep rett som det er.

– Det ble litt frem og tilbake på det også. Jeg er vel ikke helt treningsstudio-typen, selv om jeg skjønner at jeg må ut av og til. Jeg tar med Sol i parken istedenfor, ler John Christian.