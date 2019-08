Ladet opp til Wolves-kampen med et skikkelig fotballmaraton

Se Wolves – Manchester United på TV 2 Premium og TV 2 Sumo klokken 20.15

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United fikk en perfekt start på Premier League-sesongen med en knusende 4-0-seier mot Chelsea i serieåpningen.

Mandag venter imidlertid en tøff bortekamp mot Wolves på Molineux Stadium.

Siden Manchester United ikke spilte i helgen fikk spillerne god tid til å gjøre andre ting enn å kun trene.

Juan Mata og lagkompisen David De Gea valgte å bruke tiden på et skikkelig fotballmaraton.

– Som dere sikkert forstår hadde vi masse tid til overs etter treningsøktene. På lørdag hadde faktisk jeg og David De Gea et skikkelig fotballmaraton og så fem kamper på rad. Arsenal mot Burnley, Manchester City mot Tottenham, Celta Vigo mot Real Madrid, Racing Santander mot Málaga (jeg ønsket å se min venn David Lombán) og Elche mot Fuenlabrada (David ønsket å se Elche, laget han har heiet på siden han var liten gutt). Vi så også litt av kampen mellom Real Zaragoza mot Tenerife, for jeg ønsket å se debuten til min tidligere venn Kagawa i Spania. Forhåpentligvis vil han gjøre det bra der, røper Juan Mata i bloggen sin.

Spår tøff kamp mot Wolves

Juan Mata innrømmer imidlertid at han slapper bedre av med fotball på TV-skjermen etter at Manchester United har spilt sin kamp.

– For å være ærlig føles det bedre å se andre kamper når du selv har spilt og vunnet. Da kan du slappe mer av med vissheten om at du har gjort jobben din. Å spilte på mandager betyr at man må vente, poengterer Mata.

Spanjolen vet at oppgjøret mot Wolves kommer til å bli knallhardt. Målet er likevel å reise fra Molineux med tre poeng.

– Etter at vi vant vår første kamp så ønsker vi selvsagt å fortsette med den gode starten, selv om vi vet at det alltid er tøft å besøke Wolves. Det fikk vi ikke minst oppleve forrige sesong. Wolves er et lag som jobber hardt, og som alltid biter fra seg mot de store lagene. Forhåpentligvis vil det bli en god kamp og vi kan makte å reise hjem med tre poeng, oppsummerer Mata.

– Ikke undervurder United!

Wolves' forsvarsspiller Ryan Bennett advarer sine lagkamerater mot å undervurdere Manchester United i mandagens oppgjør, til tross for at Wolves slo rødtrøyene fra Old Trafford to ganger på Molineux forrige sesong.