For to uker siden fikk 23-åringen beskjed om at han er med på Dimension Data-laget til treukersrittet.

23-åringen har aldri syklet med enn et tidagersritt før. Nå venter en fjelltung grand tour over tre uker – i tillegg har han vondt i kneet etter et fall i Binckbank Tour.

– Planen er å reise til Spania på onsdag. Jeg kjenner fortsatt litt på smertene, men det er mest sannsynlig etter slagskaden jeg fikk i forrige uke. Det trenger tid til å leges, sier han til TV 2.

– Tror det det vil påvirke deg?

Jeg håper at det ikke skal det, men jeg vet ikke hvor lang tid det tar før det gror godt. Det er heldigvis noen dager til rittet starter, sier trønderen.

Edvald Boasson Hagen. Foto: Thibault Camus

Tiller setter pris på å få ilddåpen i en grand tour med stødige Edvald Boasson Hagen ved sin side.

– Etter at jeg fikk vite det, så har jeg gledet meg skikkelig. Jeg har virkelig sett frem til å starte. Vi er en bra gruppe som reiser nedover. Og så er det ekstra gøy at min første Grand Tour er sammen med Edvald. Det gir meg litt ekstra trygghet.

– Jobben min blir i hovedsak på hjelpe Edvald på de flate og småkuperte etappene. Jeg har ikke hørt så mye mer enn det om rollen min. Det er min første Grand Tour, så det blir nok ganske tøft. Det gjelder å være smart og ikke tømme seg i starten.

– Hvordan blir det å skulle sykle ritt i tre uker?

– Jeg har kjørt noen lange ukesritt og sånt før. Det lengste er vel Tour de l’Avenir i ti dager. Det første året var jeg helt ferdig. I fjor følte jeg at jeg har tatt steg når det kommer til å sykle lenger. Jeg må bare komme meg gjennom de første dagene og bygge videre på det. Det kommer tøffe etapper – det må jeg være forberedt på. Spesielt de korte fjelletappene blir kritiske med tanke på tidsfristen. Så jeg må bare ta dag for dag. Dersom jeg blar gjennom rittboken første dag, så er det fort gjort å miste motivasjonen.

Dette har vært Tillers første år som proff. Så langt har det gått bra.

– Det har vært en fin sesong. Jeg har kjørt mye løp og hele tiden hatt et forutsigbart rittprogram. Jeg har lært mye og vært i en rolle der man gjør det man får beskjed om. Jeg har fått muligheten et par ganger. Da har jeg prøvd å gripe den med begge hender, men det er ikke alltid så lett å vinne.