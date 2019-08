SV vil forandre sykkel-reglene

SV tar nå til orde for at Oslo følger etter andre europeiske storbyer og lar syklister sykle på rødt hvis de skal til høyre.

Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV og 2. kandidat til bystyret, mener tiltaket bør prøves ut i utvalgte lyskryss så snart som mulig. Hun viser til at mange lyskryss er så dårlig tilrettelagt for syklister at det truer sikkerheten.

– Jeg er en av mange som sykler med hjertet i halsen når jeg må krysse tungt trafikkerte gater i kryss hvor syklistene er nedprioritert. I enhver kollisjon med bil er det syklisten som rammes, og det forplikter oss når vi skal planlegge trafikken, særlig i lyskryss, sier Holmås Eidsvoll.

Sykkelkultur

I første omgang ønsker SV å teste ut lovlig høyresving på rødt i lyskryss, hvor det er sykkelfelt i begge retninger. I slike kryss vil ikke syklisten komme i konflikt med kryssende motorisert trafikk.

Både i Danmark, Nederland, Belgia, Tyskland og Paris får syklister i ulik grad lov til å kjøre på rødt.

– Dette er land med en mer utbredt sykkelkultur enn vi har i Norge. Vi har en vei å gå i Oslo og i Norge. Vi er ikke vant til at folk sykler og at syklister har egne trafikkregler, sier Holmås Eidsvoll.

Jobb-sykling

Et slikt tiltak vil gjøre hverdagen enklere og tryggere for syklister, mener SV. I tillegg kan man forebygge regelbrudd – at færre sykler på rødt selv om det er forbudt.

– Jeg forsvarer ikke kjøring på rødt lys i dag. Det at syklister bryter trafikkreglene er ikke ok, men regler som i større grad er tilpasset syklister, gjør det enklere å ferdes i trafikken og tryggere både for fotgjengere, syklister og bilister, mener Holmås Eidsvoll, og fortsetter:

– Elsykler er blitt stadig mer vanlig, og særlig i mellomstore og store byer er elsykler et godt alternativ for mange som skal til og fra jobb. Da trenger vi mer tilrettelegging.

Å åpne for å svinge til høyre på rødt lys er bare ett av flere tiltak SV i Oslo ønsker å innføre. I tillegg foreslår partiet: