Snakker ut om den lange fødselen: – Det var intenst

I januar ble det kjent at ekteparet John Arne Riise (38) og Louise Angelica Riise (29) ventet sitt første barn sammen.

9. august, ni dager på overtid, ble de foreldre til en gutt med navn Colin Riise.

– Det har vært vemodig å gå og vente. Vi har hatt lyst på barn i veldig mange år, så det å gå ni dager over, det var tøft, sier Louise Angelica til God morgen Norge.

22 timer med smerte

Den nybakte moren beskriver den 22-timer lange fødselen som svært intens.

– Nå går det fint. Det er som de fleste sier, at når det først er over, så glemmer du all smerte og går over i en konstant lykkerus. Jeg har det ferskt i minne ennå, men det var verdt det til slutt, sier hun.

John Arne ble pappa for fjerde gang. Dette var hans første normale fødsel, da hans tre første barn ble født med planlagt keisersnitt.

– Det var en intens opplevelse for meg å stå der og se at kona har så mye smerter, også kan du ikke gjøre noe med det. Jeg kunne ikke ta over smerten eller gjøre noen ting. Det er spesielt for oss mannfolka å stå der og prøve å være positiv, men de vil ikke høre, for de har så vondt, sier han og fortsetter:

– All respekt til mødre som føder normalt, for det var intenst. 22 timer med smerter tar på.

På flyttefot

Louise Angelica beskriver sønnen som fantastisk, og forteller at han sover og spiser mye.

Etter fødselen har familien fartet mye rundt, og har blant annet rukket å dra på «harryhandel» og besøkt familie og venner.

– Vi er kjent for å være spontane og gjøre nye ting. Vi koser oss og så lenge Louise Angelica er fysisk klar for det, så gjør vi ting, sier John Arne.

Det ser heller ikke ut som at paret kommer til å ta det med ro med det første. Om fem uker flytter de nemlig inn i et nytt hus i Tønsberg.

– Familien min bor der, og vi er veldig godt kjent med Tønsberg. Det er en fantastisk by og vi gleder oss veldig til å flytte inn dit og få et nytt familieliv der, forteller den tidligere fotballspilleren.

Moren til John Arne bor i Tønsberg. De synes begge det er godt å ha henne i umiddelbar nærhet.

– Det er bare en fordel. Berit har stilt opp så mye, og har gitt ham så mye kjærlighet. Hun kommer innom så ofte hun kan, så jeg tror det kan være en fordel med barnevakt og litt hjelp hjemme, sier Louise Angelica.

– Hun er intens til tider, men dette er det åttende barnebarnet og hun elsker alle barnebarna sine. Hun stiller opp til alle døgnets tider, så det er en fordel at hun er i nærheten, legger John Arne til.