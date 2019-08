Den fornærmede 19 åringen er misfornøyd med straffen og sier han vil anke dommen mor rapperen, skriver Expressen.

– Hans innstilling er at han ønsker at tiltaler anker saken, sier Magnus Strömberg, som er offerets advokat.

Den fornærmede i saken forklarer at han er fornøyd med at de tiltalte ble domfelt, men at han ikke synes dommen dekket alt han ble utsatt for.

– Jeg har vært i kontakt med min klient som har fortalt at han er fornøyd med at den tiltalte ble domfelt. Han er derimot misfornøyd med at de ikke ble dømt for vold med flasker som han mener han ble utsatt for, sier Strömberg til den svenske avisen.



Ble dømt



Saken som har fått mye oppmerksomhet verden over ble i forrige uke avsluttet med fellende dom for mishandling.

Den amerikanske rapperen Rakim Meyers, bedre kjent som Asap Rocky ble dømt til å betale 12.500 kroner i erstatning, og 80.000 kroner i saksomkostninger.

Rapperen og hans to venner ble også dømt til betinget fengsel for å ha slått og sparket ned 19 åringen på gaten i Stockholm i sommer.

Påtalemyndighetene ba om seks måneder fengsel for rapperen.

Ingen glassflaske

I dommen, som TV 2 har fått tilgang til, heter det at retten ikke finner det bevist at det ble brukt en flaske i voldshendelsen. Dette gjør at alvorlighetsgraden av volden tas ned i forhold til det aktor Daniel Suneson la til grunn.

– Det er ikke bevist at det er noen nødvergesituasjon for de tiltalte, og derfor blir de dømt, sa talsmann Per Lennerbrant i retten under en pressebriefing etter at dommen var kjent.

Likevel sier han at de skadene 19-åringen ble påført ikke er alvorlige nok til at de skal idømmes en fengselsstraff.