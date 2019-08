Mens krangler mellom regjeringspartiene om bompenger har preget den siste uken, er det Miljøpartiet De Grønne som er den store taperen på ukens første måling om kommunevalg som Kantar TNS har laget for TV 2.

Målingen er tatt opp gjennom forrige uke, og de siste intervjuene er gjort før søndagens drama, der Frp sa ja og Venstre nei til den fremlagte skissen om bompenger.

Grønn tilbakegang

Etter toppnotering forrige uke går De Grønne på en gallupsmell med en tilbakegang på hele 2,9 prosentpoeng fra målingen fra forrige uke, til 4,1 prosent, som er 0,1 bak valgresultatet for fire år siden.

Bakgrunnstallene viser at partiet går tilbake i alle aldersgrupper og både blant kvinner og menn. Tallene viser at en lavere andel av partiets velgere fra stortingsvalget i 2017 sier at de vil stemme på De Grønne.

Partiet henter også betydelig færre velgere fra Arbeiderpartiet enn på målingen for en uke siden.

Venstre er vinneren

Venstre går mest frem på målingen, med 1,5 prosentpoeng til 4,4 prosent. Partiet ble målt svært lavt i forrige uke. Bakgrunnstallene viser at en høyere andel av Venstres velgere fra forrige valg sier de vil stemme på partiet, samtidig som de henter noen velgere fra De Grønne.

Mens Venstre på målingen for en uke siden mistet flere velgere både til Arbeiderpartiet og Høyre, viser bakgrunnstallene denne uken at partiet ikke mister flere velgere til de to partiene enn de henter tilbake.

Rekord for Senterpartiet

Senterpartiet øker med 1,1 prosentpoeng til 17,1, som er den høyeste oppslutningen Kantar TNS har målt for partiet siden byrået startet å måle kommunevalg ved årtusenskiftet.

Partiet henter 152.000 flere velgere enn de mister til de tre andre store partiene på Stortinget. Partiet henter også flere velgere som satt hjemme ved forrige valg – dette er ofte velgere som i liten grad stemmer på valgdagen.

Fortsatt lavt for Ap

Arbeiderpartiet går frem 0,4 prosentpoeng, men får bare 23,4 prosents oppslutning på en andre målingen i valgkampen.

Tallene viser at partiet går litt frem nord for Dovre, hvor de er største parti, mens de går tilbake blant de eldste velgerne.

Høyre går frem 0,2 til 20,8 prosent, mens Fremskrittspartiet går ned 0,2 til 6,1, som ville vært det dårligste valget for partiet siden 1983. KrF står på stedet hvil med 3,4 prosent.

SV går tilbake 0,8 til 6,5 prosent, mens Rødt øker med 0,2 til 5,3. Folkeaksjonen nei til mer bompenger og de lokale bomlistene får samlet 3,5 (+0,1), mens andre partier og lister får 5,5 prosent (+ 0,4). I denne gruppen er de lokale listene størst med 3,4 prosent, Pensjonistpartiet får 0,9, De Kristne 0,6, Helsepartiet 0,2, Liberalistene 0,2 og Alliansen 0,2.