Derfor peker Jensen på statsministeren

Statsminister Erna Solberg tvinger Venstre til å bøye av for å holde de fire partiene samlet i regjering.

Statsminister Erna Solberg må ta stilling til om hun vil støtte Frp eller Venstre.

Statsminister Erna Solberg unnlater å trekke en konklusjon, som gjør at Frp vil sette saken på spissen og tvinge frem et valg.

Kildene sier uavhengig av hverandre at dette handler om mer enn en strid om bompenger, og snarere om grunnleggende tillit mellom regjeringspartiene. Flere kilder beskriver striden som en test på om de fire partiene fortsatt har et felles prosjekt eller ikke.

Vil forhandle videre

Venstre-leder Trine Skei Grande har fått klar beskjed fra sine partifeller om at hun ikke kan godta skissen som partilederne for en drøy uke siden var enige om å gå tilbake til partiorganisasjonene sine med.

– Jeg synes det er dumt at Frp påstår at vi er ferdigforhandlet når vi ikke har en enighet i bunn. Vi vil gjerne forhandle videre for å finne gode løsninger. Det er jeg helt sikker på at vi klarer, vi har klart det hver eneste gang før, sier Skei Grande til TV 2.

Hun mener dagens byvekstavtaler er gode og sier forhandlingene bør fortsette når regjeringen i neste uke skal sluttføre forhandlingene om neste års statsbudsjett.

Venstre: Frykter mer trafikk i byene

– Vi har bare hatt et telefonmøte i forrige uke med sentralstyret, uten at vi gikk inn på detaljer.

Det sa Ola Elvestuen på vei inn i regjeringskonferansen mandag.

TV 2 vet at Venstres sentralstyre hadde en telefonkonferanse fredag, hvor skissen ble diskutert.

Kilder forteller til TV 2 at Venstres problem med skissen er at de mener den legger til rette for mer biltrafikk i de store byene.

Det statlige bidraget til finansieringen av bypakkene i de store byene øker fra 50 til 70 prosent. Det koster rundt 1 milliard i året, og totalt 10 milliarder over 10 år. Halvparten av økningen skal gå til kollektivprosjekter, og samtidig skal det brukes midler til bompengereduksjoner. Det er problematisk for Venstre.

Kilder peker på at bompengereduksjonene kan komme fort, mens det å bygge ut kollektivtilbudet vil ta lang tid.