Ingebrigtsen-damene avslører: Slik er Gjert som svigerfar

– Jeg synes det er vanskelig å være den støttespilleren jeg ønsker å være når jeg ikke får lov til å være med på ting. Det hadde vært godt for guttene å ha oss til stede på samlinger når de ikke trener, for da går de kanskje ikke lei av hverandre.

Tolererer ikke urettferdig behandling

En del av det å være en god støttespiller er å være der i gode og tunge stunder. Når det kommer til trening har hun aldri noen innsigelser, men dersom hun føler at kjæresten får ufortjent mye refs, setter hun foten ned.

IKKE MED: Jakobs kjæreste Elisabeth får ikke lov av svigerfar Gjert til å være med på treningssamlinger. Foto: NTB Scanpix.

– Hvis Gjert hevder at Jakob har spist for mye, eller ikke har gjort de rette tingene, så sier jeg ifra, sier Elisabeth og forteller at hun har utviklet en egen strategi for å takle hans sinneutbrudd:

– Man må gjerne bare ta litt avstand, og trekke seg litt unna. Så får han reagere som han gjør. Man får ta det som det kommer. Det er ikke så mye mer å gjøre. Så får han litt tid til å tenke, og da tar det ikke veldig lang tid før han er i godt humør igjen.

Har myknet med årene

Astrid Ingebrigtsen var den første kjæresten som ble tatt med hjem til idrettsfamilien da hun ble sammen med Filip. Hun mener svigerfaren har myknet opp med årene.

– Han har blitt veldig mye bedre og mykere enn han var. Han tillater litt mer enn han gjorde før. Det er kanskje at han ser at de presterer bedre nå. Det har i alle fall ikke gått dårligere.

– Han ser kanskje at vi er litt gode å ha innimellom også. Spesielt i motgang, at de har oss som støtte og en avkobling fra idretten, sier Astrid til «God sommer Norge».