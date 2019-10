Det har gått over 30 år siden Subaru etablerte sin egen motorsport-avdeling, STI. Helt siden starten i 1988 har Subaru Technica International spesialisert seg på videreutvikling av eksisterende modeller.

Den første modellen var Legacy Turbo, men i dag er det utvilsomt Impreza WRX STI vi kjenner aller best.

Dette er bilen Subaru gjorde stor suksess med i rally-VM på 90- og 2000-tallet, og ikke minst er det bilen vår egen Petter Solberg ble verdensmester med i 2003.

13 år, men som ny!

For mange er det derfor andre generasjon Impreza WRX som gjelder. Den kom for øvrig tilbake i 2000 og fikk gjennom sin levetid to facelift-oppgraderinger.

Nå har vi møtt en av få eiere i Norge, som har en helt strøken Impreza WRX STI fra denne epoken. Bilen har ikke gått mer enn 27.000 kilometer og er så god som ny. Faktisk til og med litt bedre.

– Ja, den har fått noen forsiktige modifiseringer. Motoren er forsterket, slik at den skal tåle mer juling. I tillegg har den fått et oppgardert understell og nytt eksosanlegg. Rent estetisk er det ingen forandringer, så den ser helt original ut, forteller Tor Løvset når vi møter han på Vålerbanen.

Andre generasjon Impreza kom i 2000. Dette er andre facelift-versjon av bilen.

Ikke bare rallybil

Her er han sammen med en god gjeng fra Trondheim for å teste bil.

– Dette er jo den nærmeste asfaltbanen vi har. Når det dukker opp trackdays som dette, er det bare å møte opp, forteller 41-åringen fra Trondheim, som til sammen har tilbakelagt nesten 800 kilometer for å teste bilen på bane.

Bilen har bare rullet drøyt 27.000 kilometer siden den ble kjøpt ny i Norge i 2006.

– Den fungerer veldig godt. Det er absolutt ikke bare en rallybil, denne takler også asfaltbaner veldig fint. Sammenlignet med min forrige bil, en Ford Focus RS, ligger den ikke noe tilbake.

– Det ser ut til at du holder godt følge med mange nyere biler der ute ja?

– Absolutt. Subaruen imponerer, særlig med tanke på at bilen har rukket å bli 13 år gammel.

Ingen planer om å selge

Tor legger til at det er kombinasjonen av et tidløst design, sammen med gode kjøreegenskaper, han liker best ved bilen.

– Jeg er egentlig ingen Subaru-mann, men da jeg fant dette eksemplaret måtte jeg nesten bare slå til. Om ti år tipper jeg bilen har styrket sin posisjon som en ekte klassiker, og jeg tror heller ikke prisen kommer til å falle. Tvert i mot.

– Så du har ingen planer om å selge?

– Nei. Denne har jeg blitt veldig glad i, så det skjer nok ikke med det første, forsikrer Tor, som tidligere har kjørt MC, men nå har konvertert mer og mer over til bil.

Det er vanskelig å ikke smile når du setter deg bak rattet i denne. Interiøret fremstår også som nytt.

2,5 liter og 280 hk

Bilen til Tor er altså andre generasjon Impreza. Under panseret sitter Subaru sin velkjente boksermotor på 2,5 liter. Her yter den originalt 280 hk ved 5.600 omdreininger. Det er 15 hk mer enn forrige modell.

0-100 km/t går unna på 5,4 sekunder, mens toppfarten er 255 km/t.

Enda viktigere enn motor, er enkelt og greit kjøreegenskapene på bilen – som er i en klasse for seg. Oppsettet på bilen, styrerespons og firehjulstrekk-systemet er helt klart viktige faktorer som gjør Impreza WRX STI til en svært underholdende kjøremaskin.

