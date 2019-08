– Philip Manshaus har meddelt oss at han på det nåværende tidspunkt ikke lenger ønsker å møte i politiavhør. Han er imidlertid villig til å medvirke til en prejudisiell observasjon, opplyser Fries i en epost.

21 år gamle Manshaus er siktet for drapet på sin stesøster, samt for terror, etter at han bevæpnet seg og gikk inn i al-Noor-moskeen i Bærum.

Det ble avfyrt flere skudd inne i moskeen, men Manshaus ble overmannet av to eldre menn som var i moskeen for å be.

21-åringen nektet først å forklare seg til politiet, men i forrige uke endret han mening. I flere avhør med politiet har Manshaus forklart at han ønsket å skremme muslimer.

Han har også erkjent de faktiske forhold, men ikke tatt formell stilling til spørsmålet om straffskyld.