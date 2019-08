38-åringen slo vilt rundt seg med et stativ for intravenøs veske, og flere andre pasienter ved institusjonen i Sapoca nordøst i Romania ble skadd. Tre av ofrene ble drept på stedet, mens to andre døde kort tid etter av skadene.

Sykehusdirektøren Viorica Mihalascu, som har gått av etter søndagens hendelse, sier at det hele skjedde i løpet av et minutt.

– Symptomene hans indikerte ikke at det ville skje en tragedie, sier Mihalascu.

Ifølge helsedepartementet i Romania etterforskes de ansatte ved sykehuset for forsømmelse etter drapene.

