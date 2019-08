Derfor er høsten høysesong for samlivsbrudd – og slik unngår du det

I 2018 ble det inngått nærmere 21.000 ekteskap, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Samme år ble 10.630 par separert og 9.545 skilt.

På sensommeren ser man et hopp i denne statistikken. Da er det nemlig høysesong for samlivs- og ekteskapsbrudd.

Forventninger og skuffelser

Psykolog Karen Kollien Nygaard forteller at problemene disse parene møter på, ofte handler om forventninger og skuffelser.

– Det er de store forventningene om romantikk og avlastning. Hvis du ikke opplever at du får noe særlig hjelp, blir man ikke så romantisk anlagt, sier Nygaard, og utdyper:

– Da blir det: «Jeg hadde håpet, du gjorde ikke, dermed straffer jeg deg, men jeg skjønner ikke at det er det jeg gjør». Det blir en knute der partneren oppfatter at du ville noe annet enn du ville, sier hun til God morgen Norge.

Når problemer og konflikter oppstår, reagerer ofte menn og kvinner ulikt.

Nygaard forteller at kvinner gjerne er indirekte, og at de har en tendens til å bruke mye krefter på å tenke hva den andre trenger.

– Da er det lett å havne i den klassiske «empati-fella», hvis man har en forventning om at partneren skal ha den samme evnen. Når man ikke er tydelig på hva man trenger og ikke trenger, og ikke får det, blir man fort veldig sinna, som ofte ikke er veldig sjarmerende, sier hun.

Sex er viktig

Seksualitet er en viktig del av et parforhold, og ifølge sexolog Thomas Winther kan det fungere som en bekreftelse på at to personer fortsatt er kjærester.

I ferien knyttes det ofte forventninger til romantikk og ekstra tid til hverandre. Når det ikke går som planlagt, kan det være en bekreftelse på at forholdet ikke fungerer.

– Veldig mange par kommer til meg og sier at de har verdens beste forhold, men at seksualiteten ikke fungerer og at det da er virkelig krise i parforholdet. Også har du parene som krangler så «busta fyker», mens sexen fungerer, og da er de villige til å kjempe for forholdet, sier Winther til God morgen Norge.

Under sex produserer kroppen hormonet oksytocin, bedre kjent som «kjærlighetshormonet» eller «kosehormonet». Dette styrker Winthers teori om at sex er viktig for parforholdet.

– Når vi har sex produserer vi dette hormonet i bøtter og spann, og derfor føler vi oss aldri nærmere partneren enn rett etter sex, forteller han.

– Snakk sammen!

Men hvordan unngår man egentlig et samlivsbrudd? Nygaards beste råd er å kommunisere med hverandre.