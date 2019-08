Håndballfeber i Elverum: – Aldri opplevd makan

Det er håndballfeber i Elverum før Champions League-eventyret starter i midten av september.

Elverum Håndball har satt seg et hårete mål om sette ny norsk publikumsrekord når Sander Sagosen og Paris Saint-Germain tar turen til Norge 30. september. Derfor flyttet de kampen fra Terningen Arena til OL-arenaen Håkons Hall på Lillehammer.

Søndag startet billettsalget. Over 7000 billetter ble solgt i løpet av den første timen. Pågangen har vært enorm, forteller Nils Kristian Myhre i Elverum.

– Vi er oppe i 8500 nå. Det er utrolig morsomt. Vi hadde veldig tro på prosjektet, spesielt siden stjerner som Sagosen, Nikola Karabatic og Mikkel Hansen kommer. Vi hadde håpet på et sted mellom 6000 og 8000. Vi drømte om mer, men vi prøvde å være realistiske. Billettsalget til nå er over all forventning.

Serverne knelte

Den forrige rekorden ble også satt i Håkons Hall. 11 200 møtte opp da de norske håndballjentene slo Frankrike i finalen på hjemmebane i 1999. Nå står rekorden for fall.

– Nå jobber vi med å få ulike lag i Håndball-Norge til å komme på kampen. Vi ønsker å kontakte flest mulig lag og invitere dem på kamp. Vi har tenkt til å jobbe hardt for å øke antallet på 8500, sier Myhre, som håper at Elverum i Champions League-sammenheng kan være både hele innlandets og hele Norges lag.

Pågangen var så stor at serverne knelte.

– De hadde aldri opplevd makan. Heldigvis kom vi veldig fort opp igjen, forteller han.

I juni ble det klart at Elverum for første gang skal spille Champions League mot de beste lagene i Europa. Her finner man de 16 best rangerte lagene i Europa. Gruppene beste av åtte lag i stedet for seks, slik det har vært for Elverum de fire foregående sesongene. Elverum er i pulje med HC PPD Zagreb (Kroatia), Aalborg Handbold (Danmark), SG Flensburg-Handewitt (Tyskland), Barça (Spania), Paris Saint-Germain HB (Frankrike), RK Celje Pivovarna Lasko (Slovenia) og MOL-Pick Szeged (Ungarn).

TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli tror det kan bli flere tøffe kvelder for Norges beste lag.

– For det første var det en milepæl for klubbhåndball på herresiden at Elverum ble tatt opp i det beste selskap i Champions League. De har prestert bra i Champions League i mange sesonger, men det har vært i b-delen av Champions League. Nå ligger de i den delen som er den som virkelig betyr noe. Det er en god prestasjon i seg selv. Når man først havner der, får man noen store fisker på kroken. Da kommer noen av verdens beste lag på besøk. Jeg er veldig spent på hvordan det går sportslig. Det er et stykke opp fra toppen i Norge til toppen i Europa. Den realitetssjekken er jeg spent på, sier han.