Dobbeltdrapsmann pågrepet med luftpistol og flere kniver: – Han er en skogens mann

15 ÅR SIDEN: I 2004 erkjente Johnny Olsen, som han tidligere het, å ha stått vak to uoppklarte bombeattentat mot Blitz-huset i Oslo i 1994 og 1995. Her sammen med sin daværende forsvarer Fridtjof Feydt. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Den 56 år gamle mannen ble dømt til 18 års fengsel for «Hadelandsdrapene» i 1981, og i fjor sommer ble han siktet for et nytt drap. Nå vil politiet igjen fengsle mannen.