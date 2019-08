– Vi løper alle rundt som verpesjuke høns

Han mener at når Frp jubler over et resultat, så lover det ikke godt for å få frisk luft i sentrum av byene.

– Kan Arbeiderpartiet godta at det kommer flere biler inn i byene?

– Vi har såkalte nullvekst-avtaler som sier at vi ikke skal ha økning av biler og derfor forurensning. Det er ikke bare den rene luften vi snakker om, det er også fremkommelighet. I Bergen regner næringslivet med at de har spart to milliarder kroner på at det er mindre kø, svarer Støre.

Går for veiprising

– Men mange mener det er dyrt med bompenger. Hva er Arbeiderpartiets løsning?

– Det ene er at staten skal ta en større andel i de store byene. Hvis regjeringen beveger seg i den retningen, er det positivt. Vi mener at det finnes et mer rettferdig system for bompenger, et veiprisingssystem. Et litt teknisk system, men det vil vi utrede for å se om det er mulig, sier Støre, og fortsetter:



– Så vil vi at pendlerne skal bli kompensert igjen, det er blitt kuttet. Så må el-bilene ta et større ansvar. Det er elementer som kan lette noe den belastningen vanlige folk har med bil i dag, sier Ap-lederen.