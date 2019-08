Turgåerne hadde ingen anelse om hva som skjulte seg bak denne døra

Han lagde seg også en generator ved hjelp av en sykkel som han syklet på de dagene han trengte ekstra strøm.

Under pågripelsen fortalte Button at han hadde flere måter å komme seg ut og inn av bunkeren på, slik at turgåere og jegere i skogen ikke så ham. Og, hvis de så ham, så lot han som om han gikk tur, og ønsket dem en fin dag videre.

Matt Kecker i Marathon-politiet sier til NBC at det virket som om Button var oppriktig glad for å se mennesker igjen under pågripelsen.

Snek seg på kulltog

Dagen han skulle flytte inn i bunkeren, etterlot han bilen, lommeboka og ID-kortene hjemme hos moren sin, sammen med en lapp hvor han fortalte at han skulle flytte til Florida.

Deretter hoppet han på et tog som fraktet kull, for så å hoppe av i skogen og vandre i to dager helt til han kom frem til bunkeren.

Bunkeren blir nå tømt av Wisconsin Department of Natural Resources, mens Button er tilbake bak lås og slå i Portage County Jail.

Denne gangen er kausjonen satt til 100.000 dollar, altså nærmere 900.000 kroner.

16. september må Button møte i retten, nok en gang tiltalt for overgrep og besittelse av overgrepsvideoer.