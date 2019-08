Mandag 4. juni 2018 ble en mann i slutten av 30-årene stoppet på E14 i Meråker i Trøndelag med 0,03 THC i blodet. Det tilsvarer en promille på 1,2.

THC er virkestoffet i marihuana.

I begynnelsen av august møtte mannen i Sør-Trøndelag tingrett. Der forklarte tiltalte at han røyket marihuana etter at han kom hjem fra jobb.

Kort tid senere ringte en kompis og lurte på om de skulle kjøre til Sverige.

Dette takket tiltalte ja til. Men på vei til Sverige ble kameratene stoppet.

Saken ble først omtalt i Adresseavisen.

Ransakelse

Politiet ransaket bilen, hvor det ble gjort funn av narkotika. På bakgrunn av dette besluttet politiet at boligene til mennene også skulle ransakes.

Under ransakelsen i boligen til den tiltalte, fant politiet en dagbok som umiddelbart fattet deres interesse. «Dyrkedagboken», som mannen hadde kalt den, viste en omfattende oversikt over en rekke cannabis-planter som tiltalte oppbevarte i sin leilighet. I dagboken hadde han full kontroll over når plantene sist hadde fått vann.

^ DAGBOK: Denne dagboken viste en detaljert oversikt over tilstanden til en rekke cannabisplanter tiltalte oppbevarte i leiligheten sin. Foto: Politiet

Plantene hadde også blitt oppkalt etter hvert sitt kvinnenavn.

«27.07.12: Bushy Vera vannet med næring.

30.07.12: Linni vannet med Bloom og Grow. Bjørg vannet med Bloom og litt Grow. 1/4 teskje magnesium. Sjekk/vurder videre magnesium mangel/overdosering», sto det blant annet i mannens detaljerte oversikt.

Tilsto forholdet

Mannen ble tiltalt og senere dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand, bruk, dyrking og oppbevaring av narkotika.

Politifullmektig Christian Spets sier til TV 2 at dagboken var et viktig bevis, men at det i retten ikke ble lagt mye vekt på boken, da mannen tilsto forholdet. Han innrømte også at narkotikaen ble brukt til eget bruk.

– Dagboken viser jo hva han har holdt på med. Det blir vanskelig å komme seg bort fra det, når han har ført logg over det han har holdt på med, sier Spets.

At mannen hadde oppkalt plantene sine etter ulike kvinner, fikk politiet imidlertid ingen forklaring på.

– Det ble ingen tematikk i retten, så det blir bare spekulasjoner rundt bakgrunnen for navnene, sier Spets videre.

Mannen i slutten av 30-årene ble dømt til 50 timer samfunnstraff, 38 dager i fengsel, og tap av førerretten i 18 måneder. Han ble også dømt til å betale en bot på 45.000 kroner. Det kommer frem i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.