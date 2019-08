Det er ikke bare elbil og e-tron som står i fokus hos Audi om dagen. Det gjør også de aller heftigste modellene med kruttsterke bensinmotorer under panseret, signert RS.

De siste seks årene har Audi sin RS-avdeling mer enn doblet salget globalt, og vunnet flere priser. Blant annet «Engine of the Year» – med sin femsylindrede motor på 2,5 liter.

Nå er det under en måned til årets bilmesse i Frankfurt åpner dørene.

Her vil Audi markere seg på skikkelig vis – med flere spennende modeller.

Sportsbil-fest

Vi i Broom har allerede skrevet om helt nye RS 6, som får sin debut i Frankfurt. Nå er det flere kilder som skal ha det til at også RS 7 og den helt nye topputgaven av SUV-en Q3 skal avdukes her.

2019 kommer i det hele tatt til å bli tidenes lanseringsår for Audi Sport. I løpet av året skal hele seks nye RS-modeller slippes på markedet. Det bekrefter Audi selv, og de har allerede sluppet flere hint om hvilke modeller vi kan glede oss til.

Nå har vi tatt en nærmere kikk på ett av bildene, og kommet frem til at det er følgende modeller som avdukes i år:

Dette er foreløpig det eneste Audi har å vise oss. I løpet av året skal alle de seks RS-modellene lanseres. Fra venstre: RS 6, RS 7, RS Q3, RS Q3 Sportback, RS 4 og RS Q8.

1) RS 6

Dette er for mange den ultimate RS-modellen. Her får du kort oppsummert en romslig stasjonsvogn med superbil-krefter!

Dagens RS 6 har vært med oss helt siden 2013, derfor er det på høy tid at Audi kommer med en oppfølger. Nye RS 6 ventes å få samme motor som vi finner i blant annet Lamborghini Urus.

Det innebærer en 4-liters V8-er, som byr på 650 hk og 850 Nm! Målet til Audi er naturligvis å overgå konkurrenten fra Affalterbach, nemlig Mercedes-AMG E 63 S – som i dag er en av verdens raskeste stasjonsvogner.

Slik ser dagens RS 6 ut innvendig. Her er det utvilsomt på tide med en liten oppgradering.

2) RS 7

Som en naturlig oppfølger til RS 6, kommer også A7 i en egen RS-utgave. Dette ventes å bli den nye toppmodellen fra Audi.

Ifølge flere kilder blir nye RS 7 tidenes kraftigste modell fra Audi. Performace-utgaven av bilen får en hybrid drivlinje, på linje med dagens Porsche Panamera Turbo S E-hybrid.

Det vil si samme 4-liters V8 i bunn, som får hjelp av en kraftig elmotor. I følge Motorauthority, er det ikke utenkelig at bilen får opptil 700 hk.

0-100 km/t ventes å krype ned mot 3,5 sekunder, dermed blir 2020 RS 7 en bil som går rett i strupen på både Porsche Panamera og flaggskipet til Mercedes, AMG GT 63 S.

Helt nye S7 gir en god indikasjon på hvordan RS 7 blir seende ut.

Dette blir ekstreme saker fra Audi.

3) RS Q3

Det har gått et drøyt år siden Audi viste oss andre generasjon av kompakt-SUVen Q3. Nå har RS-ingeniørene hos Audi endelig satt sitt stempel på bilen.

Utover nye designelementer, og et skarpere oppsett, er det største høydepunktet motoren. Nye RS Q3 får den prisvinnende rekkefem-motoren til Audi, den samme som sitter i dagens RS 3. I Q3 ventes det omtrent samme ytelser, altså rundt 400 hk.

4) RS Q3 Sportback

Audi har etter hvert skjønt at det også er et eget marked for SUV-er med fallende taklinje. Her har både BMW og Mercedes vært på markedet en stund, med eksempelvis X6 og GLE Coupé.

Nå har Audi trommet sammen nye Q3 Sportback. Den kommer naturligvis også i en RS-versjon, og får samme motor som RS Q3.

Dette er nye Q3 Sportback. Inntil videre leveres den med to motoralternativer: 45 TFSI med 230 hestekrefter og 35 TDI med 2.0 TDI-motoren på 150 hester.

5) RS 4 stasjonsvogn

Den femte RS-modellen Audi skal lansere i løpet av året er RS 4 stasjonsvogn. Den baserer seg på facelift-utgaven av bilen. Her ventes ikke de store forandringene – utover endringene A4 facelift fikk i fjor.

Motoren blir den samme. Altså en 2,9 liters V6 med rundt 450 hk.

Slik ser dagens RS 4 ut. Den nye utgaven får kun forsiktige endringer.

6) RS Q8

Til slutt og absolutt ikke minst: I år får vi endelig se hvordan det nye SUV-flaggskipet til Audi blir seende ut. Det er snakk om en egen RS-utgave av den lite beskjedne Q8.

Dette er bilen som vil ta opp kampen mot helt nye Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe, BMW X6 M50i og Mercedes-AMG GLE 63.

Etter mer enn et år med testing på blant annet Nürburgring, er det grunn til å tro at RS Q8 blir en skummel konkurrent til de nevnte bilene.

Bilen får trolig samme motor som i kommende RS 6, samt en hybrid drivlinje. Her snakker vi en kraftpakke på nærmere 700 hk, så dette blir utvilsomt en av de raskeste SUVene på markedet.

SQ8 er ingen sinke den heller. Snart får den besøk av en fullverdig RS-versjon, med nærmere 700 hk!

