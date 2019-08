I ett år har Jeanette (32) og Karina (29) planlagt bryllupet sitt, som sto i Arnadal kirke i Andebu i Vestfold 3. august.

Og når to jenter gifter seg, blir det fort mye dilldall som kjøpes inn og fikses til den store festen, innrømmer de nygifte.

– Jeanette er i tillegg en som elsker å ta vare på mange ting, så da var det ikke aktuelt å beholde det etter bryllupet, sier Karina og smiler til sin kone.

Det var Tønsberg Blad som først omtalte saken.

Formidabel respons

De la ut rubbel og bit av pynt og effekter på Finn.no og håpet at de i det minste ville få solgt noe.

Men at responsen skulle bli så stor, hadde de ikke drømt om.

– Vi var så fornøyd med at 300 hadde kikket på salgsannonsen de første dagene, men nå er den sett av 52.000 og vi har solgt for rundt 4000 kroner. Det er helt ellevilt, sier Karina til TV 2.

Under planleggingen av bryllupet har Jeanette tilbragt mye tid på nettsamfunnet Printerest og fått mange gode ideer.

Bestillinger på løpende bånd

– Jevnt og trutt har Jeanette kommet med ideer og bestillingen til meg, mens jeg har snekret og ordnet. Den siste bestillingen fikk jeg få dager før vielsen, men da måtte jeg sette foten ned, sier Karina og ler.

Den nevenyttige 29-åringen har blant annet snekret utallige skilt, hyller, bar og gammeldags pult som fungerte som ladestasjon for gjestene.

^

Alt Karina har snekret ble solgt til en restaurant i Horten, der innehaveren digget det hun hadde laget og skulle ha det til ulike selskaper.

– Da jeg så at det jeg laget er så populært, har jeg funnet at jeg kanskje kan tjene mer penger på hobbyen min, sier Karina.

Ville kjøpe bruden

Men det var ikke bare telys, lysslynger, kurver, og konfetti som var populært blant de mange kjøperne på Finn.



Blant det mest populære var et sett med hangover-kit, som ble stående ubrukt da festen ble så artig at de helt glemte å dele de ut.

Men noen forslag fra kjøperne på Finn overrasket mer enn andre.

Det gikk ikke lenge etter Karina la ut annonsen, før hun fikk komplimenter for sin vakre kone. Da gikk det opp et lys for Karina om hvorfor folk blurer ansiktene på brudeparet i annonser.

– Det er ikke bare folk som ville kjøpe gjenstandene vi har lagt ut til salgs, vi har også fått mange hyggelige kommentarer. Det er vel totalt fem menn som nå har spurt om ikke Jeanette er til salgs. Det tar jeg bare med et smil og tenker: hun er min.

Dersom salget av bryllupsgjenstander forsetter i samme tempo, regner de med få inn totalt 12.000 kroner. Om de klarer dét, sitter de igjen med en doblet fortjeneste av hva de har brukt.

– Dette kan virkelig anbefales til alle andre gifteklare, sier det nygifte paret.