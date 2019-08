Forrige uke ble Jeffrey Epstein funnet død på cella, tiltalt for å ha drevet sexhandel med jenter helt ned i 14-årsalderen i perioden mellom 2002 og 2005.

Siden historiene om den beryktede finansmannen begynte å rulle, har Englands prins Andrew (59) gått i dekning på slottet Balmoral i Skottland.

Prinsen skal ha vært omgangsvenn med Epstein, og ryktene har lenge gått om at de to forgrep seg på en eller flere unge jenter.

Prinsen sier nå at han er rystet over anklagene, melder The Guardian.

«Hertugen av York er rystet over de nylige rapportene om Jeffrey Epsteins påståtte forbrytelser,» lyder det i en pressemelding sendt fra Buckingham Palace.

FUNNET DØD: Milliardær Jeffrey Epstein tok sitt eget liv etter å ha blitt tiltalt for blant annet menneskehandel. Foto: Politiet

Videre skriver slottet:

«Hans Kongelige Høyhet beklager utnyttelsen av ethvert menneske, og anklagene om at han ville tolerert, deltatt eller bidra til en slik adferd er avskyelig».

Tvang og orgier

Prins Andrew ble nok en gang dratt inn i Epstein-skandalen da nye rettsdokumenter forrige uke nådde amerikanske medier.

I en vitneerklæring forteller Johanna Sjoberg at prinsen befølte brystene hennes i 2001 da hun som 15-åring oppholdt seg i Epsteins hjem på Manhattan i New York.

I 2015 påstod Virginia Giuffre at hun som 17-åring ble tvunget av Epstein til å ha sex med prins Andrew – noe Buckingham Palace tok kraftig avstand fra.

Giuffre hevdet at hun hadde sex med Andrew tre ganger, inkludert under en sexorgie på Epsteins private øy i Karibien. Dette nekter prinsen for.

Fant bilder av nakne jenter

Jeffrey Epstein ble arrestert på Teterboro flyplass i New Jersey 6. juli.

Samme dag tok FBI-agenter seg inn i milliardærens bolig på Manhattan i New York. Der ble det funnet bilder av nakne jenter.

Påtalemyndigheten i New York tok ut tiltale mot ham for ett tilfelle av overgrep og ett tilfelle av menneskehandel.

Ifølge tiltalen bidro flere av Epsteins ansatte bidro i sexhandelen, blant annet ved å gjøre avtaler på forretningsmannens vegne.

Han skal ha fått flere yngre jenter til å delta i seksuelle handlinger, hvorpå han betalte dem hundrevis av dollar i kontanter.

Han erklærte seg ikke skyldig da han møtte i retten i juli, og ble nektet løslatelse mot kausjon.

Mektige kontakter

Før han ble arrestert, levde han et liv i luksus. Han fikk jevnlig besøk av prinser og presidenter på den private øya i Karibien, og i en av de største boligene i New York.

Det er likevel aldri blitt helt klart hvordan han kunne avansere fra middelklassen i Brooklyn til å bli en av USAs rikeste investorer som donerte millioner av dollar til Harvard-universitetet og andre gode saker.