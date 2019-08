Kjell Arne Totland sovnet stille inn, onsdag 7. august etter en tids sykeleie.

Det bekreftet Totlands nevøer, Kjell-Richard Finnemann og Harald Joachim Finnemann til TV 2.

Mandag bisettes Totland i Vestre gravlund nye kapell i Oslo.

Totland begynte som hoffreporter i Se og Hør i 1991. Han hadde hovedansvar for kongestoff i ukebladet frem til 2011.

– Positiv og omsorgsfull

I mars 2013 begynte han som TV 2s faste kongehusekspert på alle flater.

Nevøene fortalte til TV 2 at de vil minnes sin onkel som en positiv, generøs og omsorgsfull person.

– Det var familie og jobb som var det absolutt viktigste for ham. Han har sagt at han var heldig som hadde hobbyen sin som jobb, og at han følte seg veldig privilegert som kunne drive ubetinget med det han hadde lyst til, uttalte de.

– Tydelig fotavtrykk

Sjefredaktør i TV 2, Olav Sandnes, sa at få om noen har samme kompetanse som Totland.

– Kjell Arne hadde et levende engasjement for dette området. Det gjaldt både de lange linjer og store begivenheter, men også små detaljer som han fremhevet og som gjorde at han hadde en stor følgerskare innenfor dette området i Norge. Han har virkelig satt tydelige fotavtrykk i Norge med sin kunnskap, sa Sandnes.

Assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gj. Gjeruldsen, opplyste at kongehuset sendte sine kondolanser til Totlands nærmeste familie.