Fyrer løs etter ekspert-utspill om bompengeskissen: – Helt utrolig

Assisterende direktør i Transportøkonomisk Institutt (TØI) Kjell Werner Johansen gikk mandag morgen ut i NRK og sa at bompengeskissen som nå behandles av de fire regjeringspartiene, ikke vil ha en stor effekt for bilistene.

Søndag ble det klart at Frp sier ja til skissen, mens Venstre sier nei.

– Det er ikke noe noen av oss kommer til å merke i veldig stor grad, sa Johansen til statskanalen.

Han mener lettelsen er mindre enn økningen for innbetalte bompenger fra 2018 til 2019, og sier at man kun vil betale 15 prosent mindre enn man gjør i dag.

– Dette har ikke mye å si i den store sammenhengen. For en familie som betaler en tusenlapp i måneden, så er det 150 kroner mindre hver måned, sier han.

Mener TØI tar feil

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) reagerer sterkt på Johansens kommentarer.

– Det er helt utrolig å se at TØI legger fram som forskning et resultat de ikke har sett. Vi skal komme tilbake til dette når dette er ferdig og alle fire partiene har tatt endelig stilling til det. Det som TØI i dag presenterer mener jeg det ikke er grunnlag for, sier Dale til TV 2.

– Hva er det riktige tallet?

– Det kommer vi som sagt tilbake til. Der TØI presenterer en skisse basert på en skisse de ikke har sett, så har jeg tenkt til å presentere tallene når vi endelig er ferdige, svarer Dale.

– Når blir det?

– Jeg håper det skal gå så raskt som mulig. Vi er utålmodige etter å få redusert bompenger i bygd og by, og derfor har vi jobbet på spreng lenge, for nå må vi få til en løsning.

– Hvilke tanker gjør du som samferdselsminister deg om skissen?

– I likhet med vårt landsstyre tenker jeg at det er godt nok til å slutte seg til. Selv om Frp gjerne skulle ha blitt kvitt alle bompengene, så er det en skisse som reduserer bompenger i både bygd og by, sier han.

Bygget på NRK-tall

Mandag formiddag sier Johansen til TV 2 at det er helt riktig at han ikke har sett skissen selv.

– Mine beregninger er bygget på det som NRK har tolket av hva den avtalen skal inneholde, så det kan godt være feil, sier Johansen.

Han sier at 15 prosent ikke er mye i den store sammenhengen, men at dette er en subjektiv tolkning.

– 15 prosent er 15 prosent. Det kan være mye for noen, og lite for andre. Hvis man ser på det som at hele økningen i bompenger fra 2018 til 2019 fjernes med denne skissen, så kan man si at det er mye, sier han.