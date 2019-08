Det opplyser butikkjeden i en pressemelding.

«Lars Larsen, best kjent som Kjøpmannen, sovnet stille inn i sitt hjem ved Silkeborg med den nærmeste familien ved sin side. Han ble 71 år gammel og etterlater seg sin kone, Kristine, sine to barn og fire barnebarn», står det videre.

Jysk er en internasjonal butikkkjede med skandinaviske røtter, som selger alt til boligen. Den første butikken åpnet i Danmark i 1979, og i dag har kjeden over 2.800 butikker og 23.000 medarbeidere i 52 land.

Lars Larsen har inntil juni 2019 vært sjef for selskapet. På grunn av leverkreft overførte han selskapet til sin sønn Jacob Brunsborg.

«Vi har i dag mistet vår far, mann og bestefar, og Danmark har mistet en enestående kjøpmann. Han vil bli savnet av oss alle, og når vi har sørget over vårt tap, vi vil vi fortsette å gjøre vårt beste for å videreføre hans imponerende livsverk», sier hans sønn Jacob Brunsborg i en uttalelse.