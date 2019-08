Team Sunweb bekrefter i en pressemelding at lagets store sammenlagtstjerne Tom Dumoulin (28) forlater laget etter sesongen.

Nederlenderen ender etter alle solemerker opp som lagkamerat med Amund Grøndahl Jansen og Tobias Foss i Jumbo-Visma fra 2020-sesongen.

Dumoulin regnes som en av verdens beste sammenlagtryttere. Seieren i Giro d'Italia i 2017 står frem som høydepunktet. De to andreplassene i Giroen og Tour de France i 2018 skapte store forventninger til 2019-sesongen, men den ble en stor nedtur.

Giroen endte med velt og exit på den femte etappen. Skadene fra uhellet gjorde at også Tour de France gikk fløyten for gullvinneren fra tempoen under VM i Bergen i 2017. Nå håper 28-åringen fra Maastricht at et lagbytte vil gi en ny start.



