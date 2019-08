Jeg bryr meg om gode klimaløsninger og renere luft, men bomstasjonene gjør meg dårlig. Jeg blir stresset av å tenke på timesregelen og rushtidsavgiften får meg til å grøsse.

Jeg er ikke en av de som har en årslønn på 600.000, men jeg klarer meg. Økonomien min får likevel kjenne på innhugget bompenger gjør, og hverdagen preges til tider av dette. Jeg og min familie er bompengeslaver, og vi må betale en dyr pris for å ferdes fritt i vår egen by.

Selv kjører jeg ikke bil, men familien vår er avhengig av bil på grunn av et elendig kollektivtilbud der vi bor. Samboeren kjører når det trengs, jeg prøver å ta buss når det er mulig.

Som småbarnsmor vet jeg hvor travel hverdagen kan være med jobb, skole, fritidsaktiviteter, ærender og andre ting hvor en trenger å forflytte seg over avstander. Kollektivsystemet på Nord-Jæren er ikke i nærheten av å være godt nok, og for oss er det umulig å få kabalen til å gå opp ved å ta buss. Vi hadde aldri rukket halvparten av dagens plikter, og for mange av oss er ikke buss et alternativ i det hele tatt der vi bor. Dette illustreres godt i en undersøkelse gjort av Schibsted i 2015, der de undersøkte hvor godt fornøyde befolkningen i de store byene var med kollektivtilbudet i egen by. I Stavanger, som kom desidert sist, var kun 35 % svært godt eller ganske fornøyde med kollektivtilbudet.

For at innbyggerne skal kunne benytte seg av miljøvennlige løsninger, må det legges til rette både for dem som bor sentralt og dem som bor spredt. Det irriterer meg at politikerne stadig vekk undervurderer innbyggerne i forhold til hva vi er i stand til å bidra med selv når det gjelder miljøvennlige valg, så lenge vi har muligheten til det. Alle bor ikke midt i sentrum med gåavstand til alt. Jeg kan garantere at de fleste kjører heller ikke bil for moro skyld, men fordi de har ikke noe annet valg. Jeg er sikker på at folk flest frivillig hadde tatt mer buss hvis det hadde vært optimalt, raskt, pålitelig og rimelig, noe det ikke er per dags dato.

Det er lett for politikerne å mene noe uten å kjenne det på både kropp og økonomi selv. Vi skal ha bilskam, kjøttskam og flyskam i klimaets navn. Økonomien til vanlige folk går nedenom og hjem, mens politikere med millionlønninger knapt merker noen forskjell. Tenk om politikerne kunne tatt buss, syklet eller arrangerte Skype-møter, slik at de kunne kuttet ned på flyreisene? De burde stått frem som riktig gode eksempler for innbyggerne, og kanskje følt på kroppen baksiden av medaljen på den politikken de påtvinger befolkningen.