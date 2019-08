Det er ingen som er uenige i at det er bra at barn spiser sunn mat på skolen. Men er skattefinansiert skolemat det som utgjør størst forskjell for elevene?

En god skolegang er det aller viktigste for å utjevne sosiale forskjeller. Når vi vet at den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring er en god lærer, skylder vi elevene å prioritere de tiltakene som gir størst effekt. Derfor burde førsteprioriteten være å sikre at alle lærere har kompetanse i det de underviser i, og gode pedagogiske evner. Nettopp derfor har regjeringen gjort lærerutdanningen til en 5-åring master, og satser rekordmye på videre- og etterutdanning av lærere.

Når Arbeiderpartiet foreslår gratis skolemat er det veldig usikkert hvor dyrt forslaget blir. I tillegg er faktorer som ombygging av skoler, hvem som skal lage maten, og kostnader ved utstyr ikke gjort rede for. Lærerne stiller spørsmål om det er de som skal smøre skivene. Det er en dårlig idé og enda dårligere bruk av lærerne. Jeg tror ikke noen tar en mastergrad på lærerhøyskolen og fordyper seg i fag for å lage mat til elever.

Å bruke mer midler på gratis skolemat betyr også at vi må bruke mindre på noe annet. For eksempel har Arbeiderpartiet i Hordaland nedprioritert elevinspektører til fordel for brød og melk. Jeg tror at når en elev trenger å bli sett eller ha noen å snakke med, vil elevinspektøren gjøre en bedre jobb.

Det er vanskelig å si seg uenig i at sunn skolemat er bra for elevene. Men vi løser ikke frafall og sosiale forskjeller i skolen med brød og melk. Vi trenger en skole som ser hver enkelt av oss, uansett hvem du er eller hvor du kommer fra.

De store sosiale forskjellene ligger ikke i matpakken når hele 92 prosent av barneskoleelever har med seg påsmurt mat hjemmefra (Forskningsrådet, 2011). Det som derimot skiller elevene, er i hvilken grad de kan lese og skrive etter 13 års skolegang. Derfor er jeg mer opptatt av å diskutere innholdet og strukturen i skolen. Hvordan skal pensum se ut, hvordan utdanner vi de gode lederne i klasserommet og hvordan får vi flere elever til å fullføre?

Det er en direkte ansvarsfraskrivelse å tro at ved å gi elevene noen brød og melk så vil plutselig pensum bli bedre, lærerne blir bedre og flere elever fullfører.