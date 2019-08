Det skriver flyselskapet i en børsmelding mandag morgen.

Selskapet selger alle aksjene sine i Bank Norwegian-eier Norwegian Finans Holding for totalt 2,2 milliarder kroner.

– Salget av aksjene i Norwegian Finans Holding er en del av strategien om å styrke vår kjernevirksomhet innen drift av flyselskapet og fokusere på omstilling fra vekst til lønnsomhet, sier fungerende konsernsjef Geir Karlsen i meldingen.

Kjøperen er Cidron Xingu Limited. De kontrolleres av svenske Sampo og Nordic Capital Fund, som er et privat equity-selskap.

Aksjene skal selges i flere omganger. Mandag blir 18,6 millioner aksjer til 68 kroner per stykk. De resterende 7,5 prosentene vil bli solgt når tilsynsmyndighetene har gitt sin godkjenning.

Norwegian vil kun få inn 934 millioner kroner kontant, selv om aksjene selges for 2,2 milliarder kroner. Årsaken er at rundt 1,28 milliarder kroner av aksjene er finansiert gjennom et verdipapirlån.

Samarbeidet med Bank Norwegian gjennom kundelojalitetsprogrammet Norwegian Reward vil imidlertid fortsette.

– Samarbeidet mellom flyselskapet og banken har vært en stor suksess i Norden i mange år, og vil fortsette uten at flyselskapet har noen aksjer i NOFI, sier Karlsen.

Etter at den britiske flygiganten IAG trakk sit bud på flyselskapet i mai, har Norwegian slitt med en enorm gjeld og krympende egenkapital, skriver Dagens Næringsliv.

Saken oppdateres.