Dagens Fiat 500 debuterte tilbake i 2007 og dermed vært på markedet i hele 12 år. Det er lenge for en bilmodell.

Den lille sjarmøren har vært en stor retrosuksess for Fiat. Bilen selger fortsatt bra, selv om den strengt tatt begynner å være solid på overtid.

Det siste er blant annet et resultat av at Fiat de siste årene har fått fint lite penger til utvikling av nye biler. Modellutvalget deres har blitt tynnere og tynnere. Det preger naturligvis også det totale Fiat-salget.

De har altså tatt seg usedvanlig god tid med oppfølgeren, men nå er det klart at en helt ny 500 skal debutere til neste år. Og spesielt interessant for Norge: Den blir elektrisk!

Ingen store biler

Britiske Autocar har snakket med Fiat-sjef Oliver Francois som bekrefter nyheten og samtidig forteller at Fiat i fremtiden skal konsentrere seg om mindre og kompakte modeller. Nærmere bestemt biler med lenge på mellom 3,5 og 4,5 meter.

Det blir ingen større biler fra Fiat, heller ingen premiumbiler eller sportsbiler. De skal rendyrke den historisk sterke posisjonen de har på småbiler. Og der er naturligvis 500 en svært viktig modell.

Ikke alle bilprodusenter har lykkes når de har satset på biler med høy retrofaktor. Men Fiat traff blinken med sin 500.

Holde kostnadene nede

At den nye debuterer som elbil er heller ikke tilfeldig. Også Fiat må møte nye og tøffe utslippskrav i EU. I tillegg er 500 en typisk bybil som brukes over kortere avstander. Da er ikke veien lang til elektrifisering.

Det er ventet at Fiat kommer til å tenke nytt her. Det blir blant annet spekulert i en modulbasert batterilinje, der kundene enkelt kan skreddersy hvor stor batteripakke de ønsker. Det blir antydet en basisutgave med såpass kort rekkevidde som 100 kilometer, så kan dette bygges ut.

Plasseringen av batteriene er naturligvis en utfordring i en så liten bil. Det samme er prislappen. Det er ikke store marginer på biler som dette, derfor må Fiat sørge for å holde kostnadene nede.

Du får 500 i som nesten-cabriolet, med stofftak som foldes bakover. Den utgaven har bidratt til å holde liv i bilen ekstra lenge.

Kompakt stasjonsvogn

Der dagens 500 er en tradisjonell, tredørs kombi, er det ventet at den nye får en annerledes løsning for dørene. Salget av biler med bare tre dører har falt kraftig de siste årene. Det er ventet at Fiat svarer på det med å gi nye 500 to ekstra sidedører bak. Disse vil åpne bakover, på samme måte som på BMW i3. Denne løsningen er plassbesparende, samtidig som den gir enklere adgang til baksetet.

Fiat bruker i dag 500-navnet også på flere andre modeller. Crossoveren 500X skal komme i ny utgave, mens den kompakte flerbruksbilen 500L ikke blir erstattet.

I stedet kommer 500 Giardiniera, en kompakt stasjonsvogn i Golf/Focus-klassen. Her er det grunn til å vente stort bagasjerom og praktiske løsninger, til overkommelig pris.

500 X er en crossover med designtrekk fra lillebror. Også den skal komme i helt ny utgave.

