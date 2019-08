Gibson (24) trodde at hun bare hadde en kvise under øyet

– Ingen andre la merke til den. Den var veldig liten, sier amerikanske Gibson Miller (24) til Today.

For ett år siden ble 24-åringen, som jobber som lærer på en ungdomsskole på Manhattan i New York, oppmerksom på en liten prikk under det venstre øyet sitt.

Den rosa prikken så ut som en kvise, men Gibson stusset på hvorfor den aldri forsvant.

– Jeg så tilbake, og så på gamle bilder. Jeg hadde hatt prikken i tre år. Men, jeg tenkte ikke over den før ett år siden, forteller hun.

Gibson ble bekymret for om hun kunne ha hudkreft, og oppsøkte derfor en hudlege.

Etter en biopsi av «kvisen», fikk hun beskjeden hun fryktet: Hun hadde hudkreft av typen basalcellekarsinom.

OPERERT: Gibson blir fotografert like etter å ha fått kreften under øyet fjernet. Foto: New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai

12.000 nordmenn rammes årlig

Kreftforeningen opplyser at basalcellekreft er den typen hudkreft som er mest vanlig, og at den ofte kommer i ansiktet og andre områder som har vært mye i sol.

MEST VANLIG: Kreftforeningens informasjonssjef Andreas Bjørnstad sier at basalcellekreft er den vanligste formen for hudkreft. Foto: Ingvild Vaale Arnesen

– Den er mindre alvorlig enn føflekkreft, men kan kreve mye behandling hvis man kommer sent til behandling, sier Kreftforeningens informasjonssjef Andreas Bjørnstad til TV 2.

Han sier at basalcellekreft bare i noen få, veldig spesielle tilfeller er dødelig.

– Hudleger bruker mye av sin tid til å behandle basalcellekreft, og det er viktig å komme til behandling hvis man har symptomer som ikke går over etter noen uker, sier han.

Forekomsten har økt i mange år, og det er beregnet at det nå er cirka 12.000 nye tilfeller hvert år i Norge.

Symptomer på basalcellekreft:

Sår i huden som blør lett og ikke gror

Rødlig hudfortykkelse med kløe/ubehag.

Misfargede knuter i huden som vokser.

Eksemlignende utslett med skorper som faller av og dannes på nytt.

Vil advare andre

Gibson forteller at hun har spilt tennis utendørs siden hun var ni år gammel, og at hun sjeldent tenkte på å bruke solkrem.

SPORTY: Gibson har spilt tennis siden hun var ni år gammel – og hun begynte ikke med solkrem før i slutten av tenårene. Foto: Gibson Miller

Det var først i slutten av tenårene at hun begynte å smøre seg, og da bare litt i ansiktet og på skuldrene.

– Jeg var konstant utendørs, sier hun.

20. juni i fjor ble Gibson operert på New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai.

Gibson har i samarbeid med sykehusklinikken gått ut med sin historie på klinikkens Facebook-side for å advare andre.

– Kunnskap er makt, sier 24-åringen, som opprinnelig kommer fra Ohio.

Gibson ble behandlet av okuloplastisk kirurg James Chelnis, som understreker viktigheten ved å bruke solkrem rundt øynene.