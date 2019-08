– Vi er veldig glade for dette partnerskapet med Norges største kommersielle kanal og ledende aktør på fotball. Sammen ser vi fram imot å løfte La Liga og Serie A ytterligere og gjøre verdens beste fotball tilgjengelig enda bredere for det norske fotballpublikumet, sier Kristian Hysén, CEO i IMG Nordic, som driver Strive Sport.

Opp til fire kamper samlet i hver runde vil bli vist på TV 2s kanaler og på TV 2 Sumo. Samtlige kamper, inklusive de som sendes i TV 2s kanaler, kommer fortsatt å sendes på Strive Sports sin strømmetjeneste og opp til ti kamper hver omgang på kanalen Strive Sport TV akkurat som tidligere. Strive Sport sender totalt 760 kamper fra de to ligaene.

– Vi har et uttalt mål om å være nummer 1 på fotball i Norge og dette styrker posisjonen vår ytterligere. Våre profiler brenner for La Liga og Serie A og ser frem til å kaste seg over denne nye utfordringen. Jeg er trygg på at vi skal styrke også denne fotballrettigheten og skape enda mer oppmerksomhet og engasjement også rundt spansk og italiensk fotball, kommenterer Vegard Jansen Hagen, sportsredaktør i TV 2.

La Liga begynte sist helg og Serie A begynner kommende lørdag. Disse kampene sender TV 2 førstkommende helg:

Fredag 20.00: Granada – Sevilla (TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Sumo)

Lørdag 19.00: Real Madrid – Valladolid (TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo)

Søndag 21.00: Barcelona – Real Betis (TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo)

Mandag 20.45: Inter – Lecce (TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo)