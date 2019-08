Brannen brøt ut lørdag kveld ved landsbyene Valleseco og Tejeda i fjellområdene nord på Gran Canaria. Brannen spredte seg raskt, og søndag fortsatte den i to forskjellige retninger. Totalt er cirka 5.000 mennesker evakuert fra hjemmene sine.

14 fly ble satt inn i slukningsarbeidet sammen med 600 brannfolk og spesialister fra hæren. Per søndag kveld var 3.400 hektar skog og kratt blitt flammenes rov, ifølge spanske ABC. Arealet tilsvarer om lag 4.600 fotballbaner.

I tillegg til at brannen herjer i nordområdene på øya, brenner det også i skog og kratt i nasjonalparken Tamadaba, som ligger nordvest.

Tjenestemenn sier det er stor fare for at brannen sprer seg ytterligere på grunn av temperaturer på oppimot 40 grader, lav fuktighet og sterk vind, en kombinasjon som gjerne gir det som ekspertene kaller en perfekt storm for farlige branner.

De regner med at det vil ta flere dager før brannen kommer under kontroll.

– De neste timene kommer til å bli veldig viktige fordi værmeldingen for i natt ser ikke bra ut, sier president Angel Victor Torres på Kanariøyene.

Presidenten skriver på Twitter at de overvåker brannen særlig i bebodde områder.

Også forrige helg brøt det ut brann på Gran Canaria, om lag åtte kilometer lenger sør. Brannen pågikk fremdeles lørdag kveld og hadde rammet 1.500 hektar, men er nå under kontroll.

(©NTB)