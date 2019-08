Det brenner på dass i Erna Solbergs regjering

5. juni: Et presset Frp mister velgere i hopetall og holder ekstraordinært landsstyremøte i et forsøk på å vise handlekraft i å kutte bompenger. Siv Jensen smeller en rekke krav i bordet for regjeringspartnerne og varsler skarpe forhandlinger. Frp krever blant annet at nye byvekstavtaler stoppes, bompengegjeld slettes og at eksisterende byvekstavtaler slankes.

19. juni: Frps stortingsrepresentanter stemmer for å påføre landets bilister 10 milliarder kroner mer i bompenger gjennom to nye vegprosjekter, som riktignok har vært planlagt lenge.

25. juni: Regjeringen signerer en ny byvekstavtale, med Trondheim kommune, som riktignok ble ferdigforhandlet i mars.

Venstre mener at det naturlige vil være å se bompengeforhandlingene i sammenheng med arbeidet med neste års statsbudsjett. Regjeringspartiene har den siste og avgjørende budsjettkonferansen 28. og 29. august, halvannen uke før valget. Da vil budsjettlekkasjene kunne rulles ut i tur og orden. Frps bompengeseire kunne eventuelt bli vektet mot andre miljøseire for Venstre.

Men det er ikke aktuelt for Frp å vente så lenge. De frykter at det da vil være for sent å snu den negative utviklingen. Dessuten vil hundretusener av nordmenn allerede ha forhåndsstemt. Det må skje raskere. Det ble nedsatt ned en arbeidsgruppe bestående av to fra hvert parti. Så ble det sommerstille.

11. august: Dagen før valgkampinnspurten offisielt sparkes i gang med partilederdueller og -debatt i Arendal tror både Siv Jensen og Erna Solberg at de er kommet i mål. Phuuu, de greide det, og kan presentere en slags skisse til løsning før eller under partilederdebatten, men Trine Skei Grande vil ikke være med. Høyre og Frp-kilder lar det sive ut at Trine Skei Grande har backet ut på en enighet mellom de fire lederne, mens de høylytt sier at et borgerlig bompengeforlik er rett rundt hjørnet. Venstre-lederen blir sint på det hun mener er utpressing fra de andre.

16. august: Trine Skei Grande gir beskjed til de andre partilederne at Venstre ikke kan bli med på skissen til løsning. Da koker det fullstendig over i Frp. Nå er det gått fem dager siden de opplevde enighet mellom de fire partilederne. Så trekker Venstre seg. Siv Jensen kaller sporenstreks inn landsstyret sitt, til nok et ekstraordinært bompengemøte. Nå skal temperaturen skrus opp enda noen grader. Hanskene skal av. Nok er nok.

18. august: Frps landsstyrerepresentanter stiller seg fult og helt bak skissen til enighet. Nå skal Venstre settes på plass, en gang for alle. Forhandlingene har stått bom stille i en hel uke. Frp nekter å forhandle mer. Det er den skissen som foreligger som gjelder. Hvis Venstre ikke godtar den, vil Frp tvinge statsminister Erna Solberg til å ta affære.

Flere regjeringskilder fra Frp forteller meg at Siv Jensen er villig til å stå dette løpet helt ut. Hvis Venstre ikke blir med på bompengeskissen som ligger på bordet, er ikke regjeringen stor nok til å romme dem begge.

Nå har Siv Jensen og Trine Skei Grande malt seg opp i hvert sitt hjørne. Frp vil ikke forhandle mer, men støtter skissen til løsning. Venstre vil ikke støtte skissen, men vil forhandle mer. Jensen har dårlig tid. Skei Grande har all verdens av tid.

Det er vanskelig å se en tørrskodd vei ut av bompengefloken for dem. Men det er ikke første gang det brenner på dass i Erna Solbergs regjering. Sist gang de kastet ultimatumer til hverandre, gjaldt det den sagnomsuste bilpakken fra budsjettforhandlingene høsten 2016. Da måtte Venstre til slutt gi seg.

Hvem må gi seg denne gangen? Det blir enten Venstre eller Frp. Eller kanskje statsminister Erna Solberg (H)?

Trine Skei Grande og Siv Jensen har malt seg opp i hvert sitt hjørne. Det er vanskelig å se for seg hvordan de skal løse dette uten at minst en av dem taper ansikt. Nå har Siv Jensen høynet innsatsen og kastet regjeringens videre liv inn i potten.