Bompengekrangel har ført til stor splittelse i regjeringen. Søndag ble det klart at Trine Skei Grande og Venstre sier nei til planen Frp ønsker.

– Det minner om Knoll og Tott i tegneseriene, sier Trym Aafløy, leder av Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Bergen.

Avtalen som diskuteres har en en verdi til rundt 20 milliarder kroner, og omhandler ifølge TV 2s kilder blant annet en økning av statlig finansiering av prosjekter i de store byene og sletting av bompengegjeld.

Aafløy mener det ikke kommer til å komme noe bompengeforlik fra regjeringens side før valget.

– På den ene siden har en Venstre, som gjør alt de kan for at man ikke skal få et forlik før valget, og på den andre siden gjør Frp alt de kan for å få det. Begge kan legge ned veto, og så lenge det er gjeldende kommer det ikke til å skje, sier han.

Det er også gjennom pakken snakk om nye penger til kollektivsatsing og en tre timers bompause i de store byene, noe som i praksis betyr at en bare betaler for én passering i løpet av en tretimersperiode om ettermiddagen.

– Røykteppe fra Frp

Aafløy mener Frp lurer seg selv ved å tro at de vil få tilbake velgere som følge av planene som Frps landsstyre sluttet seg til søndag. I den siste målingen fra Kantar TNS/TV 2 som kom ut 15 . august får Frp en oppslutning på 9,1 prosent.

– Det er et røykteppe fra Frp, som av en eller annen merkelig grunn tror at de kan få velgerne sine tilbake. Det er det ingen andre enn dem selv som tror på, sier Aafløy.

– Frp har gått ut i media og sagt at «vi skal få penger til ditt, og vi skal få penger til datt». Men de får ikke gjort noe med det. Velgerne er blitt overbevist om at dette bare er tøv, følger han opp.

Han tror hans eget parti kommer til å komme styrket ut av krangelen mellom regjeringspartiene.

– Vi sitter utenfor regjeringen. Vi står friere til å angripe regjeringen gjennom kommune og fylkeskommunen for å legge om hele premissene for bypakkene, sier han.

– Vi er bilistenes parti

– Kan dette felle regjeringen?

– Det er ikke noe jeg vil spekulere i, men jeg ser at det er stor splid i regjeringen. Dette er partier som ikke hører naturlig sammen, og er en litt kunstig konstruksjon. Det er to år til neste stortingsvalg. Det er lang tid. Da er alle klare over at vi kommer til å være på banen, og stille i enda flere fylker, sier Aafløy.

– Frp omtaler seg selv som et bilparti. Har de ødelagt det ryktet?

– Det er vi som er bilistenes parti. Ingen som helst tvil om det, sier Aafløy.