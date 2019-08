Det ble i kveld kjent at Kristelig Folkepartis landsstyre skulle avholde et telefonmøte om bompengekrisen i regjeringen. Hvordan KrF stiller seg til skissen er ennå uvisst.

I etterkant av telefonmøte møtte Ropstad pressen. Der var partilederen avmålt i sine utspill. Han ville ikke svare på om KrF stiller seg bak skissen til løsningen på bompengekonflikten eller ikke.

– Jeg diskuterer og forhandler med mine partileder-kolleger, som jeg tenker er det rette forumet å forhandle i, sier Ropstad til NRK.

Han ville heller ikke gå inn på hvilke tilbakemeldinger han har kommet med i etterkant av debatten som har utspilt seg rundt skissen.

– Jeg har gitt veldig tydelige tilbakemeldinger internt, og det kommer jeg til å fortsette med. Jeg vil ikke kommentere hvilke tilbakemeldinger jeg har kommet med, men vi har gode samtaler internt, sier partilederen til NRK.

Ropstad legge til at han synes de fire partilederne skal møtes og så tar de det derifra.

– Tre av fire sier ja

Partleder for Frp, Siv Jensen sa til NRK tidligere i dag at hun har registrert at tre av fire partier har sagt ja til skissen som skal løse bompengekrisen.

– Jeg registrere at tre av fire partier har sagt ja til skissen. Det er Venstre som nå blokkerer for dette. Da ber jeg Venstre om tenke seg om en gang til, så vi kan bli ferdig med det, sier Jensen på Dagsrevyen.

Frp avholdt i dag et ekstraordinært landsstyremøte der de skulle vurdere om partiet skal slutte seg til skissen som ble fremforhandlet av de fire regjeringspartiene.

– Fremskrittspartiet har hatt landsstyremøte, hvor det ble tilslutning til avtalen som er vært forhandlet frem mellom de fire partiene. Avtalen som ligger på bordet mener vi bidrar til reduksjon i bompengebelastningen for folk flest, samtidig som bidraget til kollektivsatsing øker, sier Siv Jensen.

Det ekstraordinære landsstyremøtet startet på partikontoret i Oslo klokken 13 og er en oppfølging av et ekstraordinært landsstyremøte i juni om bompenger.