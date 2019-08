Temperaturer opp mot 40 grader og sterk vind gjør at det er stor fare for at brannene kan spre seg ytterligere.

Skogbrannen startet lørdag, og har spredd seg i to retninger. 17000 hektar er svidd av og 11 veier er stengt.

– Brannen er ikke under kontroll eller stabilisert, sier regionpresident Angel Victor Torres søndag.

Ti fly og helikoptre bistår 700 brannmenn og 200 soldater i slukningsarbeidet.

Det er kun en uke siden sist det populære turistområdet ble rammet av en kraftig skogbrann.